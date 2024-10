Civitella, aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Arezzo, 15 ottobre 2024 – Aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha stanziato 48 mila euro per l’emergenza abitativa. Come illustrato dal Sindaco Andrea Tavarnesi, gli interventi per il diritto alla casa sono stati inseriti nella variazione di bilancio approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale.

“Un intervento che costituisce un importante strumento di sostegno al reddito per molte famiglie del nostro territorio e che conferma quella che è da sempre la nostra attenzione e impegno rivolti alle fasce più deboli della popolazione, cercando di non lasciare indietro nessuno – ha commentato il Sindaco Tavarnesi – Le politiche sulla casa sono una componente fondamentale dell’azione dell’Amministrazione comunale, che con misure dedicate e massima attenzione all’edilizia abitativa è impegnata nella formazione di un sistema più equo, attento alle esigenze delle famiglie più fragili e orientato alla dignità delle persone. A questo proposito, ricordo la consegna nel mese di settembre di 9 alloggi di Edilizia residenziale Pubblica nella frazione di Tegoleto, realizzazione che ha unito Arezzo Casa e il Comune di Civitella che, con fondi propri, ha già finanziato l’ultimazione dei lavori, soprattutto del resede esterno, per 146 mila euro”.

Con delibera di Giunta comunale del 12 ottobre è stata deliberata la formulazione del bando comunale per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2024 con fondi propri per 48 mila euro e per 4.881 euro con contributo regionale. Con determina n. 753 del 14 ottobre è stato approvato il bando e la relativa modulistica pubblicati sul sito web del Comune di Civitella.

Le istanze, debitamente compilate, dovranno essere presentate, alternativamente: mediante consegna a mano presso la sede comunale - Sportello Unico in via Settembrini, 21 Badia al Pino (AR) previo appuntamento da fissarsi contattando telefonicamente il numero 05754451, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì ore 8.30-18.00; tramite invio via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] (si ricorda che non è possibile inviare ad un indirizzo PEC da una mail ordinaria); spedite a mezzo lettera raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Civitella in Val di Chiana via Settembrini, 21 - 52041 - Badia al Pino (AR).

Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire a partire dalle ore 8.00 del 15 ottobre ed entro, e non oltre, il termine perentorio delle ore 12.00 del prossimo 15 novembre.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Civitella in Val di Chiana www.civichiana.it, ritirabili presso Sportello Unico, via Settembrini 21 – Badia al Pino, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00.