Cia, torna Bandiera Verde agricoltura

Arezzo, 22 aprile 2023 – Dieci per le aziende agricole, sei per istituzioni e scuole, tre per i comuni virtuosi che si distinguono per l’impegno a favore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Un titolo speciale sarà consegnato a un’azienda o a una istituzione che sapranno distinguersi su tutti.

Sono diversi i riconoscimenti messi in palio dal concorso nazionale promosso da Cia e giunto alla XXI edizione per valorizzare l’agricoltura in tutte le sue declinazioni.

Cia Arezzo sceglie la giornata della terra per lanciare la “gara” nazionale che si concluderà ancora con la consegna della Bandiera Verde Agricoltura 2023, un vessillo su tela e targa personalizzata per “premiare” la qualità.

Nell’edizione 2022, uno dei dieci titoli nazionali messo a disposizione delle aziende agricole, è arrivato in provincia di Arezzo.

E’ stato assegnato all’Arte di Beppe di Gabriele Venturi che, nel comune di Castelfranco Piandisco, a 600 metri di altezza e con metodo biologico, coltiva giaggioli, continuando una tradizione di famiglia avviata dal nonno, Beppe appunto: il primo ad aver creduto nel valore dello splendido fiore viola simbolo di Firenze, da cui si estrae, da sempre, un profumo unico, che nessuno, fino ad oggi, è riuscito a riprodurre chimicamente

L’Arte di Beppe è ha ottenuto il titolo per la capacità di mantenere un legame indelebile con il territorio, di recuperare antiche colture, di valorizzare in territori impervi, vantando un’anima green e bio.

“Ci auguriamo – auspica Massimiliano Dindalini, Direttore Cia Arezzo – che la nostra provincia emerga anche quest’anno. D’altronde la nostra agricoltura vanta realtà di eccellenza e best practice che meritano di essere conosciute e valorizzate”.

“Dopo la brillante performance ottenuta da Arezzo e il Valdarno nella XX edizione, invitiamo aziende, enti e istituzioni del territorio a candidarsi”, puntualizza e aggiunge: “I nostri uffici sono a disposizione per fornire informazioni e supporto”.

Le candidature devono essere inoltrate per posta elettronica a [email protected] entro il 31 maggio 2023. La modulistica da compilare, la documentazione da allegare e altre informazioni sono disponibili sul sito www.cia.it nell’apposita sezione.