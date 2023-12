Il Pd: "Non esiste un tema di chiusure dei piccoli ospedali in Toscana"

Firenze, 28 dicembre 2023 - "Non esiste alcun atto della Regione in cui si parla di chiusura di ospedali: del resto basta ascoltare le dichiarazioni del presidente Giani nella seduta del Consiglio Regionale della scorsa settimana per comprendere che il tema non esiste. Semmai la pressione sui pronto soccorso che stiamo avendo in questi giorni per il picco influenzale dimostra che il tema da affrontare non è la diminuzione dei presidi ospedalieri ma la diffusione delle strutture di sanità territoriale, che il Governo ha tagliato per circa il 30% con la revisione del Pnrr". Lo afferma in una nota il Pd regionale della Toscana con Marco Niccolai, responsabile sanità del partito. "I cittadini devono trovare risposte sul territorio per evitare che la pressione sugli ospedali diventi insostenibile - prosegue il Pd regionale -. La Toscana è una delle poche regioni in Italia ad avere una rete sanitaria non solo ospedaliera, che va aumentata e valorizzata perché senza essa gli ospedali non possono fare fronte da soli alle esigenze di salute dei cittadini, in particolare i più anziani e coloro che hanno malattie croniche". "Il fatto che il Governo tagli lo sviluppo di questa rete togliendo il 30 per cento dei finanziamenti agli ospedali di comunità e alle case di comunità - conclude - è una delle pessime notizie che sono arrivate in questo anno da Roma per la sanità pubblica nazionale e toscana. Questa è la priorità da affrontare, assieme a quella del continuo taglio al Fondo sanitario nazionale da parte del Governo Meloni".