C.Fiorentino, il progetto di alternanza scuola lavoro

Arezzo, 10 agosto 2023 – Si sono appassionati così tanto del progetto che spontaneamente hanno chiesto di raddoppiare le ore di “lavoro” previste nel progetto di alternanza scuola-lavoro.

Stiamo parlando di Giuseppe e Lorenzo due giovani studenti dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato (Istituto statale di istruzione superiore "Giovanni da Castiglione") che dallo scorso 19 giugno si recano in Biblioteca per creare parte della scenografia dell’evento letterario della stagione autunnale “Uno, Nessuno e Centomila”, sotto la direzione della dott.ssa Stella Menci.

Si tratta di un tappeto di giornali che percorrerà tutto Corso Italia, un progetto che ha richiesto per il suo completamento un numero maggiore di ore di attività e così, in accordo con il loro tutor scolastico, hanno concordato di “lavorare” ogni mattina, dal lunedì al venerdì, orario di ufficio della biblioteca.

“Rendo merito a questi ragazzi che hanno sfruttato in maniera seria e responsabile quest’occasione di lavoro esprimendo appieno le loro capacità creative che caratterizzeranno l’edizione 2023 dell’iniziativa ‘Uno, Nessuno e 100 mila’ che fa del libro e della conoscenza la sua esaltazione” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.