C’è anche un aretino in Mela Works, la startup che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri

Arezzo, 24 settembre 2024 – Mela Works, la startup che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri, ha annunciato la chiusura di un round da 2,4 milioni di euro che ha visto la partecipazione come lead investor di CDP Venture Capital, attraverso il Fondo “Corporate Partners I” - comparto InfraTech, e di Terna Forward, il veicolo di Corporate Venture Capital del Gruppo Terna. Al round hanno partecipato anche il fondo italo francese 360 Capital Partners e l’acceleratore americano Techstars, che avevano già investito nella startup.

L'azienda ha anche annunciato l’ingresso nel mercato spagnolo con un team dedicato, pianificando significativi investimenti in marketing già a partire dalle prossime settimane.

Mela Works è stata fondata da Riccardo Chiarelli, Francesco Putignano ed Emanuele Zamponi – e ha sviluppato la piattaforma Mela per gestire i lavori di cantiere e monitorarne i costi attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. La piattaforma Mela è in grado di supportare sia le necessità delle piccole e medie aziende del settore edilizio e impiantistico, che i processi delle grandi aziende industriali in settori come utility, infrastrutture, manifatturiero.

Mela Works vanta fra i propri clienti grandi imprese di grande spessore nel contesto industriale italiano (ex. A2A) oltre a mille piccole e medie aziende, che ogni mese aprono oltre 10mila nuovi cantieri utilizzando la piattaforma Mela. Fra i benefici identificati dai propri clienti emergono un aumento della visibilità in tempo reale sui costi di cantiere, un significativo risparmio di tempo nella preparazione di documenti e una riduzione dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti.

“Grazie all’investimento ricevuto con questo round vogliamo da un lato proseguire con l’innovazione del nostro prodotto, investendo in Intelligenza Artificiale applicata ai cantieri, dall’altro replicare il modello italiano in altri mercati, iniziando dalla Spagna” spiega Francesco Putignano, co-founder e CEO di Mela Works. “Abbiamo progettato Mela per semplificare il tracciamento delle informazioni sul campo e la nostra soluzione si sposa con le esigenze di tutte quelle aziende impegnate nella realizzazione di opere o progetti complessi. Pensiamo che la fiducia dimostrataci dai nuovi investitori CDP Venture Capital e Terna Forward e confermataci da 360 Capital Partners e Techstars possa darci un’importante spinta negli anni a venire”.

“La soluzione di Mela Works per la digitalizzazione e il monitoraggio dei cantieri in tempo reale ha un ottimo potenziale per l’industria delle costruzioni, che beneficia enormemente della trasformazione digitale”, afferma Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital, “Siamo molto soddisfatti di questo investimento sottoscritto dal comparto InfraTech del nostro fondo di corporate venture capital Corporate Partners I, che ha proprio l’obiettivo di individuare le migliori startup che sviluppano tecnologie all’avanguardia per le infrastrutture e la cantieristica. Questa operazione non è solo un investimento finanziario, ma anche un'opportunità per contribuire a portare un cambiamento positivo nell’industria delle costruzioni."

Nell’operazione Mela Works è stata assistita dallo studio legale Chiomenti (Edoardo Canetta Rossi Palermo, Benedetta Gizzi, Vittorio Rampinelli), CDP Venture Capital da Hogan Lovells e Terna Forward da LCA.

Come funziona - Ogni cantiere è una chat, che può essere condivisa. Messaggi, foto, video, verbali, giornali lavoro vengono inseriti in Mela in modo semplice e intuitivo anche grazie all'intelligenza artificiale e possono essere esportati in vari formati. Le dashboards di Mela permettono di analizzare i dati e di tenere traccia di avanzamento lavori, spese vs budget e molto altro. La piattaforma è facilmente integrabile con altri gestionali o sistemi aziendali.

Tecnologia e sicurezza - Mela utilizza tecnologie all'avanguardia che permettono di garantire performance di affidabilità e sicurezza di altissimo livello. Tutti i dati vengono crittografati e archiviati in Cloud, e la piattaforma consente una configurazione dei permessi adatta a tutte le esigenze.