Lavori in autostrada, chiude per due mesi il casello di Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno), 18 gennaio 2024 – Casello di Rosignano chiuso per due mesi. Sat, Società Autostrada Tirrenica, fa sapere che nei prossimi giorni saranno effettuati interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza stradale nel tratto tra Livorno e San Piero in Palazzi della Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. Per questo motivo, a partire dalle 6 di lunedì 22 gennaio 2024 e fino alle 20 di giovedì 21 marzo 2024, sarà chiusa al traffico la stazione di Rosignano Marittimo in uscita in direzione Cecina-Grosseto e in entrata provenendo da Livorno.

Durante tutto il periodo dei lavori, gli utenti che usciranno dalla stazione di Rosignano Marittimo e dovranno proseguire in direzione sud verso Cecina-Grosseto, potranno seguire il seguente itinerario alternativo:

Imboccare la statale 1 Aurelia in direzione Livorno, proseguendo sulla stessa strada fino all’uscita di Rosignano, svoltando a sinistra allo stop dopo la rampa di uscita e seguendo le indicazioni verso Vada, superando il cavalcavia. Poi ritornare sulla statale 1 Aurelia in direzione Cecina-Grosseto e seguire le indicazioni Autostrada A12 – SS1 Grosseto.

Gli utenti che invece percorreranno la statale 1 Aurelia provenendo da Livorno e dovendo entrare nella Autostrada A12 direzione Genova, potranno percorrere il seguente itinerario alternativo: Proseguire sulla statale Aurelia in direzione Sud, svoltando a sinistra al bivio e seguendo le indicazioni per la 206 Cecina, percorrendo la rotatoria e seguendo le indicazioni per Autostrada A12. L’utilizzo dell’itinerario alternativo è localmente indicato tramite segnaletica stradale.