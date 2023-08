Casa d'appuntamenti in pieno centro, denunciata una 54enne

Terni, 21 agosto 2023 – Casa d'appuntamenti in un palazzo signorile nel pieno centro cittadino scoperta dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni residenti dello stabile. Denunciata una cinese di 54 anni con le accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di alcune sue connazionali. Gli investigatori dopo alcuni giorni di appostamento hanno ottenuto quelli che vengono definiti “inequivocabili riscontri”.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'appartamento era meta, a qualsiasi ora del giorno e della notte, di numerosi clienti. E proprio quel particolare via vai nel cortile condominiale aveva insospettito i residenti, che si sono rivolti all'Arma. Perquisita la casa a luci rosse; mentre la donna oltre alla denuncia dovrà presentarsi in Questura per le norme sull'immigrazione.