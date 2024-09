«Caro, carissimo diario». Astucci e kit sui 700 euro, stangata insieme ai libri

Arezzo, 7 settembre 2024 – Per il Codacons la spesa complessiva tra libri, dizionari e materiale scolastico si aggira sui 1300 euro. L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, stima che per l’avvio del nuovo anno scolastico 2024-25 le famiglie devono mettere in conto una spesa media di 647 euro per il corredo scolastico e di 591 euro per i libri di testo. In totale la spesa prevista per quest’anno supera i 1.200 euro a figlio. Una famiglia con due figli iscritti a classi tra medie e superiori arriva perciò a spendere tra 2400 e 2600 euro per il ritorno sui banchi. Gli scontrini più pesanti sono quelli dei libri, un capitolo che abbiamo già analizzato, liste delle scuole aretine alla mano. Tra le voci più care si confermano poi quelle relative allo zaino, che sia di marca, in formato trolley o in versione high-tech. L’associazione consumatori calcola un possibile risparmio del 40% rinunciando a zaini e astucci firmati o ad articoli pubblicizzati.

Per evitare spese inutili, in molti attenderanno le indicazioni della scuola prima di acquistare tutto il corredo necessario. Un’altra opzione è mettersi a caccia di offerte. La Gdo coglie l’opportunità con tanti sconti. Esselunga restituisce fino al 50% del valore in buoni spesa. Fino al 15 settembre ogni 20 euro di spesa su zaini, astucci, diari e cancelleria, si ottiene un buono di sconto di 10 euro spendibile dal 16 al 29 settembre. Sempre qui le offerte sul materiale scolastico sono tantissime.

Dalla risma di carta al 50%, al 20% su una vasta selezione di diari. Gli zaini partono dai 15,90 per l’asilo, salendo a 32,90 per le elementari, fino ai 50 euro per le superiori. Ovviamente i prezzi possono salire a seconda di soggetti e modelli. Da Coop uno zaino trolley costa 59,90. Si parte da 15,90 per gli astucci a 3 cerniere. La scelta per quaderni, matite, pennarelli, cartelline e contenitori è infinita, così come la spesa. Capitolo zaini, si parte dagli 11 euro di quelli per l’asilo agli oltre 70 euro delle marche più note. Sempre qui fino al 30 settembre i soci Coop possono spendere i punti della carta per l’acquisto di grembiuli. Ci sono anche le cartolerie della città che avvertono: «Confrontate sempre i prezzi prima di acquistare penne e matite e tutto il materiale scolastico, abbiamo fatto un giro noi stessi e molti prodotti sono più convenienti in negozio che al supermercato». La prima campanella suonerà il 16 settembre e in queste due settimane scatta la corsa a riempire lo zaino di libri e quaderni.

Un salasso per le famiglie quest’anno incrementato dai rincari. A pesare sul conto delle famiglie è l’acquisto dei libri di testo, in particolare per gli studenti che si apprestano a iniziare prima media o prima superiore, quando si devono reperire volumi che dureranno anche per il triennio successivo. Una spesa che abbiamo già analizzato prendendo come esempio le liste dei volumi disponibili sui siti delle scuole aretine. E abbiamo visto che oscilla tra 330 e 620 euro la spesa per il primo anno di medie e licei senza aver acquistato ancora nessun quaderno.