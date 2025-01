Arezzo, 24 gennaio 2025 – Cantieri attivi sul territorio di Bibbiena: un record da 25 milioni di euro tra quelli del Comune, della Asl e della Provincia

“Siamo molto soddisfatti dei tanti cantieri attivarti sul nostro territorio. Il Casentino ha bisogno di servizi e infrastrutture all’avanguardia. Ringrazio tutti gli enti che in questo momento stanno investendo sul nostro territorio”.

Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli parla dei tanti cantieri attivati dal comune e non soltanto su Bibbiena e spiega: “Ai cantieri del comune di Bibbiena, ovvero la costruzione della nuova palestra, dell’asilo nido di Bibbiena Stazione, il rifacimento di Piazza Garibaldi a Soci, l’adeguamento sismico della scuola Primaria Soci, su Bibbiena sci sono attualmente altri importanti cantieri attivati da poco da altri enti. Parlo del corposo pacchetto di interventi sull’Isis di Bibbiena, lavori che stanno procedendo molto bene per un investimento di circa 8 milioni di euro, che comprendono nuova palestra, adeguamento sismico del vecchio corpo dell’istituto stesso. Accanto a questo ci sono i lavori al vecchio ospedale con un investimento intorno ai 10 milioni di uro, e l’adeguamento sismico dell’ospedale stesso. Tutti questi lavori che oggi vediamo sul nostro territorio generano degli investimenti complessivi per circa 25 milioni di euro. Un record assoluto”.

Sui lavori all’ospedale e all’Isis Fermi il Sindaco commenta: “Gli investimenti sul Casentino sono necessari. Il nostro è un territorio interno che deve avere infrastrutture e servizi adeguati al momento storico e al passo con le esigenze dei cittadini e dei giovani. La cosa da evidenziare che come sindaci del territorio abbiamo spinto molto in questi anni affinchè oggi potessimo festeggiare tutti insieme lo svolgersi di lavori così necessari e importanti al futuro di questa vallata. Nei prossimi anni le sfide saranno tante per il Casentino e questi lavori devono cooperare allo sforzo di tutti per riorganizzare in modo adeguato un’area interna che vuole resistere e ricominciare a guardare al futuro con fiducia partendo proprio dalle giovani generazioni. Ringrazio i colleghi sindaci e gli enti preposti che, insieme a noi, hanno reso possibile tutto questo. Per quanto riguarda l’amministrazione e l’ente comunale che rappresento, il grazie va agli uffici e al vice sindaco Caporali come Assessore ai lavori pubblici”.