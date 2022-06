Caldo record, sono 19 le città italiane da bollino rosso: c'è anche Firenze

Articolo : Caldo e afa, notti insonni per un toscano su cinque. I consigli per dormire

Firenze, 29 giugno 2022 – Il caldo non allenta la tregua, le temperature record di questi giorni non accennano a diminuire e si aspettano giorni di fuoco. Tra oggi, 29 giugno, e venerdì primo luglio saranno 19 le città italiane da bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta che prevede un'ondata di calore che può mettere a rischio la salute di tutta la popolazione e non solo dei soggetti fragili.

È quanto si legge nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, aggiornato a oggi. In questi tre giorni, il caldo non darà tregua ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Domani il bollino arancione, ossia rischi per la popolazione anziana e fragile, è previsto per Bolzano, Brescia, Trieste e Verona: a queste si aggiungeranno dopodomani anche le città di Milano e Venezia.

Maurizio Costanzo