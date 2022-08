Covid Toscana, le curve scendono: meno positivi e ricoveri

Firenze, 10 agosto 2022 - Riguardo ai dati Covid in Toscana , ci sono due curve che hanno iniziato a calare dalla terza decade di luglio ed è un dato importante: la prima è quella degli attualmente positivi, ma da sola non sarebbe un dato indicativo perché è anche vero che di questi tempi molti preferiscono fare il tampone casalingo e quindi sfuggire alla registrazione ufficiale dei contagi. La seconda curva invece è oggettiva ed è quella dei ricoveri : perché se si può scegliere di non fare un tampone, difficilmente si può evitare il ricovero se si sta male.

Riguardo al bollettino di oggi, mercoledì 10 agosto , in Toscana sono 1.355.935 i casi di positività al Coronavirus, 1.397 in più rispetto a ieri (282 confermati con tampone molecolare e 1.115 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti sono 1.784; crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.258.922 (92,8% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 1.348 tamponi molecolari e 9.158 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,3% è risultato positivo. Sono invece 2.065 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 86.491, -0,5% rispetto a ieri.

L'età media dei 1.397 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 33% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

Sono 372.353 i casi complessivi ad oggi a Firenze (285 in più rispetto a ieri), 91.269 a Prato (76 in più), 107.008 a Pistoia (94 in più), 67.261 a Massa Carrara (127 in più), 144.303 a Lucca (193 in più), 157.238 a Pisa (162 in più), 122.137 a Livorno (169 in più), 122.678 ad Arezzo (105 in più), 97.255 a Siena (87 in più), 73.878 a Grosseto (99 in più).

Complessivamente, 85.929 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (384 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%).

I ricoverati sono 562 (12 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili).



L'andamento dei ricoveri nel grafico Covidstat/Infn :

Oggi si registrano nove decessi : sei uomini e tre donne con un'età media di 80,2 anni. Le province di residenza:cinque a Firenze, due a Pistoia, due a Siena.

Sono 10.522 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.303 a Firenze, 862 a Prato, 943 a Pistoia, 674 a Massa Carrara, 996 a Lucca, 1.189 a Pisa, 797 a Livorno, 665 ad Arezzo, 551 a Siena, 392 a Grosseto, 150 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Gli attualmente positivi nel gragico covidStat/Infn :