Blitz della finanza sotto la Torre, sequestrate 1300 maglie da calcio contraffatte

Pisa 24 ottobre 2024 – Oltre 1300 magliette da calcio sequestrate, con i marchi contraffatti delle principali squadre europee e sette stranieri, tutti originari del Bangladesh, denunciati per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio sono il bilancio di un'operazione anti contraffazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa "per impedire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e il commercio di articoli contraffatti o non genuini". Lo hanno reso note le fiamme gialle.

I militari, spiega una nota della finanza, "dopo un accurato monitoraggio degli esercizi commerciali nei pressi della Torre Pendente hanno eseguito sette interventi presso punti vendita presenti, rinvenendo oltre 1.300 magliette sportive riportanti loghi e colori ufficiali di note squadre di calcio italiane, europee e di altri noti campionati del mondo (Napoli, Milan, Juventus, Barcellona, Inter, Real Madrid, Paris Saint Germain, Roma, Fiorentina, Inter Miami, Al-Nassr, Manchester City), tali da indurre gli avventori a ritenere che gli articoli fossero provenienti dalla filiera autorizzata, ma l'attento controllo dei finanzieri ha permesso di appurare l’esposizione in vendita di capi recanti marchi contraffatti, nonché la mancanza, sugli stessi, delle previste etichette e ologrammi che, invece, hanno i capi autorizzati alla vendita sul mercato nazionale". Gli inquirenti hanno anche acquisito documentazione utile a ricostruire la filiera illecita, stimando un giro di affari illegale di oltre 32 mila euro.