Bimbo di 10 anni in pericolo di vita trasportato dall’Aeronautica da Lecce a Firenze. E’ ricoverato al Meyer

Firenze, 6 febbraio 2024 – Un bambino di 10 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato da Lecce a Firenze nel primo pomeriggio di martedì 6 febbraio, con un aereo Falcon 50 dell`Aeronautica Militare, in dotazione al 31esimo Stormo con sede sull`aeroporto di Roma-Ciampino. Il trasporto sanitario urgente, richiesto dalla Prefettura di Lecce, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di attivare e gestire i voli sanitari, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la forza armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno per questo genere di necessità. Giunto sull'aeroporto di Lecce-Galatina, l`equipaggio dell'aereo ha imbarcato il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l`ospedale pugliese "Vito Fazzi", assieme a un`equipe medica e al suo papà. Il Falcon 50 è immediatamente decollato alla volta dell'aeroporto di Firenze-Peretola dove, dopo circa un'ora di volo, il bimbo è stato trasferito a bordo di un`ambulanza per raggiungere l`Azienda ospedaliera universitaria Meyer. Il velivolo militare ha fatto quindi rientro sull'aeroporto di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.