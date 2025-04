Biblioteca di Bibbiena, catalogato il resto del fondo Giovannini

Arezzo, 3 aprile 2025 – Venerdì 4 aprile alle ore 17.00, presso la sala polivalente della Biblioteca in via Toti 27/29 a Bibbiena, si terrà l’incontro di presentazione dei risultati del progetto di catalogazione della donazione Giovannini a cura di Gabriele Roggi della Cooperativa Pleiades con i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura Francesca Nassini.

Il fondo Giovannini è composto da 15 mila testi e di questi una parte era rimasta in attesa di catalogazione, ovvero circa 2300 libri.

Grazie a un finanziamento per l’archiviazione, è stato possibile valutare, fare schede e appunto catalogare i libri del fondo restanti. Si tratta per la maggioranza di libri moderni, tra cui però emerge un’edizione di fine Ottocento de Voyages extraordinaires, romanzi scritti e fatti pubblicare dall'autore francese Jules Verne. Si tratta di un’edizione di grande pregio da oggi catalogata regolarmente all’interbo della biblioteca Giovannini.

Giovanni Giovannini, cittadino bibbienese a cui è dedicata la Biblioteca cittadina, iniziò la sua carriera giornalistica con La Stampa, di cui divenne in seguito vicedirettore e poi presidente (1976-1982). Come inviato speciale e corrispondente di guerra seguì molte importanti crisi internazionali. Assertore del ruolo delle innovazioni tecnologiche nel campo dell’informazione, fu presidente della Federazione italiana editori giornali (1976-1996), dell’ANSA (1985-1994), docente e presidente della Scuola superiore di giornalismo e comunicazione della LUISS.

Francesca Nassini, Assessora alla Cultura commenta: “Una bella occasione per condividere con la cittadinanza un altro pezzo importante delle grandi opportunità che questo luogo della cultura è in grado di offrire a tutti. Ringrazio gli operatori della biblioteca, Gabriele Roggi e la Rete Documentaria Aretina di cui facciamo parte. La nostra biblioteca sta diventando sempre di più un luogo del sapere condiviso, della cultura e della socialità. In questi ultimi anni, infatti, ci siamo arricchiti di una rete di portatori di interesse molto forte che sta facendo crescere la nostra proposta di interazione e collaborazione con l’esterno”.

Tra le iniziative che sono nate in biblioteca ricordiamo il Cineforum, il Club del Libro Adulti e Ragazzi, i giochi in scatola della domenica pomeriggio, i giochi di ruolo il martedì sera.

Inoltre la stessa Biblioteca ha vinto un bando grazie al quale per due anni l’amministrazione potrà offrire una serie di corsi gratuiti in partenariato con la Rete Documentaria Aretina. Ecco i corsi proposti: Terapia Forestale. Le evidenze scientifiche e la pratica qualificata dell’immersione in foresta; Invito a Corte: corso di avvicinamento agli scacchi; Alimenta il tuo benessere, percorso verso la nutrizione consapevole; Oltre il corpo: yoga, Mindfulness medicina tradizionale cinese per l’equilibrio totale; Digital soft skills: competenze trasversali per il mondo digitale; Uguali Diversi nella convivenza, identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza; Inglese per la comunità: comunicazione efficace nella vita quotidiana; Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva.

Nel corso del Festival del Libro 2025, inoltre, è stato ufficialmente inaugurato il Museo del fumetto grazie alla passione e all’impegno del famoso fumettista Giovanni Scapigliati.