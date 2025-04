Bibbiena, Valentini incontra i piccoli geni della matematica

Arezzo, 24 aprile 2025 – Lorenzo Bendoni della seconda media dell’istituto Comprensivo Dovizi di Bibbiena, Beatrice Bonini della V primaria di Bibbiena, Francesco Griffini della II media di Soci, Thomas Giannini della I A dell’Isis Fermi di Bibbiena sono i giovani che tra pochi giorni saranno protagonisti delle finali dei giochi matematici che si terranno in varie parti d’Italia.

Vittoria Valentini, l’Assessora alla Pubblica istruzione, li ha voluti incontrare prima della loro partenza per un saluto e per ricordare loro l’importanza di coltivare le proprie passioni, ecco le sue parole: “Avevo già visto alcuni di loro, oggi però ho avuto il desiderio di incontrarli di nuovo prima della loro partenza per le finali di alcune sfide matematiche a livello nazionale che li ha visti in qualche modo emergere nelle fasi preliminari e portati con onore in finale. Ho voluto parlare con loro alla presenza dei genitori anche per riflettere sull’importanza delle passioni che, nella vita, sono quelle che ci portano fuori da noi stessi, ci mettono in contatto con il mondo e con gli altri e ci fanno crescere come persone. Credo che questi giovani rappresentino al meglio il lavoro che ogni giorno viene fatto da tanti insegnanti nelle nostre scuole. Per questo vorrei ringraziare proprio tutti gli insegnanti del nostro territorio per l’impegno che ogni giorno mettono nel portare i nostri giovani a coltivare i propri talenti”.

Lorenzo Bendoni ha un talento naturale per la matematica che dice di utilizzare in ogni momento della sua vita, anche per giocare al ristorante, quando si diverte a calcolare a mente il conto complessivo del tavolo.

Beatrice Bonini fin da piccola ha sviluppato un grande interesse per i numeri e la logica, si diverte a fare esercizi, espressioni e problemi anche utilizzando i libri spesso destinati agli insegnanti. Ma la matematica la applica anche quando suona il pianoforte, l’altra sua grande passione. Il suo sogno che coltiva per quando sarà grande è quello di “tenere i conti”.

Francesco Griffini si diverte ogni giorno a fare esercizi sempre più difficili e sfidanti, e i giochi matematici rappresentano per lui una nuova entusiasmante sfida per misurarsi con se stesso e con tanti altri ragazzi e ragazze della sua età.

Il più grande del gruppo, ovvero Thomas Giannini, è un vero genio della matematica. Da quando era piccola partecipa con grandi soddisfazioni ai giochi matematici. Il suo obiettivo quest’anno è quello di ritentare il risultato ottenuto due anni fa ovvero un bellissimo 24esimo posto su 1700 alle finali.

Questi giovani sono solo la punta dell’iceberg di un bel fenomeno che sta conquistando molti giovani bibbienesi e non solo. Moltissimi ragazzi e tante ragazze anche quest’anno hanno a giochi e campionati internazionali.

Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi di Milano,

Giochi Matematici per la Scuola Premio “Aldo Morelli” XVIII edizione sono solo alcune delle manifestazioni a cui si sono iscritti con profitto i giovani del Casentino. Tra pochi giorni si disputeranno le finali e Vittoria Valentini commenta: “Felice di questi risultati che sono simbolo di un impegno che stiamo portando avanti nei loro confronti con grande entusiasmo. Adesso tocca a loro, ma noi saremo lì accanto a loro perché crediamo che ogni loro risultato, anche simbolico, sia un risultato di tutta la nostra comunità”.