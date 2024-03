Betadue: 6 assemblee in Toscana per preparare il bilancio

Arezzo, 23 marzo 2024 – “Betadue è diventata più grande dopo la fusione con Samarcanda ma la regola della partecipazione rimane la stessa. Anzi, in considerazione del notevole aumento dei soci e delle province toscane nella quali oggi operiamo, è fondamentale incrementare occasioni e livelli di partecipazione”. Gabriele Mecheri, Presidente della cooperativa sociale Betadue, annuncia il calendario delle 6 assemblee territoriali che si terranno in previsione dell’assemblea del 15 giugno per discutere il bilancio. “Avremo nuove tappe e nuove occasione di incontri pensati per raccontare le cose che tutti insieme abbiamo fatto, per informare i soci sulle azioni che stiamo progettando e, soprattutto, per ascoltare i bisogni di ogni servizio e di ogni territorio”.

Per i soci del Casentino e della Valtiberina l’appuntamento è per il 26 marzo a Rassina; per quelli di Firenze e Prato il 4 aprile a Montebeni (Fi); per Pistoia e Lucca l’8 aprile a Pistoia; per Arezzo e Valdichina il 10 aprile ad Arezzo; per Siena il 15 aprile nella città del Palio; per il Valdarno il 17 aprile a San Giovanni.

“In discussione – sottolinea Mecheri – non ci saranno solo i risultati della fusione e quindi i conti della cooperativa ma anche la sua visione e la sua strategia. La nuova Betadue ha oggi quasi 500 soci e una presenza capillare nella regione. La sua crescita e la sua capacità di aggregazione conferma che una stagione nuova sta aprendosi per la cooperazione sociale in Toscana. Non si tratta di essere semplicemente più “grandi” ma di essere – soprattutto – un soggetto imprenditoriale e sociale capace di essere parte integrante e fondamentale di una nuova e condivisa visione del welfare toscano, C’è bisogno di innovazione, partecipazione e investimenti: noi ci siamo”.