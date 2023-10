Arezzo, 25 ottobre 2023 – Si chiama "Benvenuti in Atelier" l'iniziativa di CNA Federmoda per diffondere la cultura dell'artigianato nel settore della moda. Coinvolte nel progetto nazionale anche aziende di CNA Arezzo che nel weekend del 4-5 novembre apriranno le porte delle loro aziende ai visitatori.

Ideato da tre imprenditrici di Federmoda, "Benvenuti in Atelier" offre l'opportunità di scoprire da vicino l'artigianalità nel settore moda attraverso open day, aperitivi, stage e piccoli seminari presso artigiani del fashion, compresi ateliers, sartorie e laboratori di accessori, pelle e modisterie. L'obiettivo è condividere la ricchezza di conoscenze e competenze di questi maestri artigiani con il pubblico.

In provincia di Arezzo, due sono le realtà appartenenti a CNA che parteciperanno all'evento, offrendo ai visitatori una varietà di esperienze uniche. Ad esempio, gli artigiani della galleria Arti/Già/Nato situata in Via Cesalpino ad Arezzo saranno lieti di accogliere i visitatori, raccontando loro la storia dei loro manufatti e offrendo creazioni personalizzate. Questo è solo un assaggio delle esperienze coinvolgenti che saranno disponibili in tutta la provincia di Arezzo durante questi due giorni.

Un altro protagonista di "Benvenuti in Atelier" è Ricchi Francisco di Cortona, che con orgoglio afferma: “Siamo un'azienda artigiana che realizza i prodotti in maniera artigianale, dall'inizio alla fine. Il nostro punto vendita si trova a Cortona, una piccola città ricca di storia, dove la grande distribuzione organizzata non la fa ancora da padrone. Qui, si possono scoprire tradizioni antiche, come la pelletteria, ma anche la ceramica ad esempio, ed è una vetrina ideale per gli artigiani. Per questi due giorni di iniziativa, il nostro negozio sarà allestito come un piccolo laboratorio di pelletteria, dove mostreremo il processo di creazione delle borse, con un’attenzione particolare al prodotto "Selleria". Sarà un'opportunità unica per vedere come ogni borsa prende vita, dal suo concepimento fino alla realizzazione. La nostra forza risiede anche nell'ascoltare le esigenze dei nostri clienti. Sebbene il mercato offra una vasta gamma di prodotti, noi puntiamo a creare borse uniche, personalizzabili nei colori e nelle combinazioni secondo i desideri del cliente. E, cosa importante, riusciamo a consegnare la borsa personalizzata entro una settimana”.

L'obiettivo di "Benvenuti in Atelier" è di attrarre l'attenzione a livello nazionale e di stimolare nuovi contatti nel settore della moda. Paolo Pernici, Presidente di CNA Federmoda Arezzo e Toscana, sottolinea l'importanza dell'evento affermando: “Attraverso un'importante azione mediatica nazionale, ci auguriamo che l'evento possa servire da volano per nuovi contatti e stimoli al rilancio del Made in Arezzo. Inoltre, vogliamo incoraggiare il turismo esperienziale, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire da vicino il savoirfaire e la creatività che caratterizzano alcuni mestieri della moda. "Benvenuti in Atelier" rappresenta un'occasione straordinaria per avvicinarsi al mondo dell'artigianato e per ispirare le nuove generazioni a intraprendere questa affascinante strada”.

Sulle pagine Facebook (@cnafedermoda) e Instagram (cnafedermoda_) è disponibile l’elenco dei laboratori aderenti a "Benvenuti in Atelier 2023".