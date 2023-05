“Ben-Essere al sole”, consulenze e consigli sulla corretta esposizione solare

Arezzo, 15 maggio 2023 – Due settimane di consulenze e approfondimenti sulla corretta esposizione solare. Le Farmacie Comunali di Arezzo rinnovano il loro impegno nell’educazione alla salute e, da sabato 20 maggio a sabato 3 giugno, ospiteranno la campagna di informazione “Ben-Essere al sole” che rappresenterà un’occasione per sensibilizzare verso le corrette pratiche per prendersi cura del proprio corpo nelle stagioni più calde dell’anno. L’invito rivolto ai cittadini è a rivolgersi ai farmacisti per ottenere consigli e suggerimenti personalizzati a seconda del soggetto, dell’età e del fototipo per mantenere il benessere e per prevenire le più comuni patologie della pelle dovute a un’errata esposizione al sole.

Una protezione non adeguata, infatti, può essere causa di danni immediatamente percepibili (quali eritemi o ustioni) e di danni più tardivi e pericolosi (tra cui invecchiamento precoce o melanomi), dunque la prima forma di attenzione è da rivolgere al fototipo personale che condiziona il livello di rischio: gli adulti con carnagione chiara, i neonati e i bambini, ad esempio, hanno maggiori necessità di protezione. I professionisti delle otto farmacie comunali di città e frazioni saranno dunque a disposizione per consulenze gratuite in cui valutare ogni singolo caso, per individuare la giusta crema, per indicare le corrette modalità di applicazione e per condividere le soluzioni per intervenire dopo una scottatura. Per restare in salute, proteggere la pelle e reidratarsi è inoltre importante coprire le zone sensibili del corpo con indumenti, occhiali e cappelli, evitare l’esposizione nelle ore a maggior intensità solare, e adeguare gli stili di vita quotidiani attraverso l’alimentazione con frutta e verdura, l’assunzione di liquidi e l’utilizzo di integratori per bilanciare le radiazioni del sole.

“Ben-Essere al sole” proporrà inoltre un incontro tra professionisti di diversi ambiti per stilare un vademecum di buone pratiche che verrà poi condiviso sul portale web e sulla pagina facebook delle Farmacie Comunali di Arezzo. Questo momento di confronto sarà previsto all’interno di una puntata speciale di “Bengodi” su Teletruria in programma alle 21.30 di martedì 16 maggio che, oltre ai farmacisti, farà affidamento sulle parole della dottoressa Cristina Cuciti per parlare di dermatologia e dei rappresentanti di Coldiretti Arezzo e di alcune società sportive per trattare, rispettivamente, i temi dell’alimentazione in estate e dell’importanza della vita all’aperto. «Il sole è una fonte di buonumore e di benessere perché porta benefici al corpo quali, ad esempio, l’accumulo di vitamina D - ricorda il dottor Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, - ma richiede particolari accortezze per un’esposizione corretta, consapevole e sicura. Questa campagna informativa, dunque, ambisce a preparare i cittadini all’ormai prossimo arrivo dell’estate per vivere questa stagione all’insegna del benessere e della prevenzione».