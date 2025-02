Arezzo, 14 febbraio 2025 – Bando per l'erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico di studenti con disabilità residenti a Castiglion Fiorentino e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria

C’è tempo fino al prossimo 21 febbraio per presentare la domanda per partecipare al bando per 'erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico di studenti con disabilità residenti a Castiglion Fiorentino e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria

Il Comune di Castiglion Fiorentino assegna un contributo economico per sostenere il servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti con disabilità.

Al fine di favorire la regolare frequenza scolastica dello studente e, più in generale, il suo diritto allo studio, l’Amministrazione concede un contributo economico alle famiglie di studenti disabili residenti nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino (al momento della frequenza scolastica) e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, per sostenere i costi del trasporto relativi all’anno scolastico 2024/2025.

La domanda dovrà essere presentata da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore e può essere compilata esclusivamente on line collegandosi al seguente link https://servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/portal/servizi/moduli/85/modulo, presente nel sito istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino, entro le ore 13:00 del giorno venerdì 21 febbraio 2025.

Sarà cura del Comune, in fase di istruttoria, verificare le domande pervenute e definire, ai sensi dei criteri e delle condizioni del presente bando, l’ammissibilità del richiedente al contributo, nel limite dello stanziamento di bilancio previsto.

L’Amministrazione pubblicherà l’elenco dei beneficiari e degli esclusi, con indicazione dell’importo del contributo, sul proprio sito istituzionale (https://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/it) - in forma anonima, con riferimento al numero di protocollo comunale - e nella sezione “Albo Pretorio”.