Bando “Il cuore al centro”, la sinergia con la Bcc Banca Valdarno

Arezzo, 5 marzo 2024 – E’ stato pubblicato il 20 febbraio scorso il bando “Il cuore al centro” elaborato dal Comune di San Giovanni Valdarno per la valorizzazione e la crescita del centro storico attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali e artigianali del centro storico. Il progetto è stato costruito condividendo i contenuti con le associazioni di categoria del commercio Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Ccn ed è stato presentato anche in un evento pubblico alla cittadinanza. Gli incentivi sono rivolti a coloro che intendono aprire una nuova attività commerciale o artigianale o riaprire un’attività storica presente nel centro da oltre dieci anni e ad oggi chiusa. Ma anche a tutti i commercianti che vogliano effettuare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’estetica esterna del negozio, della riqualificazione interna e messa a norma delle attività esistenti.

Nell’ottica di dare ulteriori strumenti di aiuto e supporto ai commercianti, il Comune di San Giovanni Valdarno ha attivato una sinergia con BCC Banca Valdarno che è stata illustrata durante la conferenza stampa di questa mattina. Erano presenti il sindaco Valentina Vadi, Stefano Roberto Pianigiani, direttore generale della Bcc Banca Valdarno, Sandra Gambassi presidente del Centro commerciale naturale, Sara Ballerini di Confesercenti Valdarno, Laura Cantini, responsabile Confcommercio delegazione di San Giovanni Valdarno, Sandra Fei, responsabile Cna area Valdarno, Giacomo Magi, responsabile area Valdarno di Confartigianato.

“Una sinergia importante a favore del centro storico e del commercio di San Giovanni Valdarno”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. “Il bando ‘Il cuore al centro’ concretizza, in questo modo, la capacità di fare rete degli enti e delle istituzioni che operano in un territorio, per la crescita e la promozione del territorio stesso. Oltre che sulle associazioni di categoria, che hanno supportato e costruito insieme a noi i contenuti qualificanti di questo bando, anche la Banca del Valdarno – attore centrale nel nostro Valdarno – ha voluto dare un contributo significativo per sostenere le imprese. Di questo ringrazio il Direttore, il Presidente, tutto il Cda di Banca del Valdarno che è sempre presente e che anche in questa circostanza ha dato un apporto importante per la riuscita di questa iniziativa. Martedì scorso abbiamo presentato il bando ai commercianti e la risposta, in termini di presenze, è stata davvero cospicua. Ci auguriamo che questa sorta di task force che siamo riusciti a costruire possa portare un beneficio alle imprese che lavorano nel Centro storico e al nostro Centro storico in generale”, ha concluso il sindaco.

“Come Banca del Valdarno – sostiene il presidente Gianfranco Donato – siamo da sempre impegnati nel sostegno alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. Essere una BCC vuol dire infatti prima di tutto lavorare costantemente e quotidianamente a supportare una comunità affinché possa affrontare le difficoltà e consolidare quell’identità che per il Valdarno risiede in gran parte nei centri storici. A questi luoghi particolari, pieni di storia e ricordi ma che negli ultimi anni e non solo nel nostro territorio, rischiano di essere abbandonati, si è rivolta in passato e si rivolge ancora oggi la nostra attenzione. Per questo abbiamo accolto con favore la bella iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno che con il Bando ‘Il cuore al centro’ prova a dare una risposta concreta ai bisogni delle imprese e della attività commerciali del proprio centro storico. Nel rispetto dei differenti ruoli l’Istituzione Comunale e la Banca del Territorio collaborano in sinergia sostenendo lo spirito imprenditoriale e il bisogno del bello”.

“Un impegno a favore della crescita economica e del decoro urbano – conferma il direttore generale Bcc Banca Valdarno Stefano Roberto Pianigiani - con l'attenzione anche alla sostenibilità, in linea con l’azione dell’intero Gruppo Cooperativo Iccrea, di cui la Banca del Valdarno fa parte, e che si esplicita nei contenuti della nostra DCNF (Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria). Come Banca andremo a supportare l’azione del Comune e degli imprenditori che vorranno aderire al Bando offrendo una serie di facilitazioni che renderanno più semplici le procedure amministrative previste e daranno la possibilità di usufruire di condizioni economiche agevolate e senza costi aggiuntivi. In questo modo la nostra Banca di Comunità si mette ancora una volta a disposizione del proprio territorio, collaborando alla realizzazione di iniziative che portano un valore aggiunto nella costruzione di quel bene comune che passa anche dalla capacità imprenditoriale delle persone e dalla possibilità di poterla esercitare anche in un luogo così importante per i cittadini come il proprio centro storico”.

“Siamo davvero soddisfatti – le parole di Sandra Gambassi, presidente del Ccn che ha parlato anche a nome delle associazioni di categoria e del commercio – per la risposta che abbiamo avuto con la pubblicazione del bando: il progetto ha destato interesse e curiosità e in tanti hanno chiesto informazioni e hanno voluto approfondire i termini di partecipazione. Crediamo che sia una possibilità importante per il rilancio del centro storico e di San Giovanni”.