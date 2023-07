La storia della “bambina miracolo”, la prima concepita in provetta

Firenze, 25 luglio 2023 - Quando nacque, il 25 luglio 1978, venne definita "la bambina miracolo" e la sua venuta al mondo fu salutata come un evento oltre ogni immaginazione, tanto che il New York Times pubblicò un editoriale dal titolo "Concepire l'inconcepibile".

I coniugi Lesley e John Brown, decisero di ricorrere alla fecondazione assistita nonostante all’epoca la procedura era ancora ad uno stato sperimentale. Oggi Louise Brown - prima bimba nata da una provetta - non è più un'eccezione: dal 1978, infatti, sono milioni i bimbi nati da procreazione medicalmente assistita (pma) nel mondo e l'utilizzo di tali tecniche è in crescita contro l'infertilità, un problema che solo in Italia riguarda una coppia su cinque. Eppure, quando nel 2010 venne assegnato il Premio Nobel per la Medicina allo scienziato britannico Robert Edwards, 'padre' della fecondazione in vitro, le polemiche furono roventi e non mancarono aspre critiche. Per motivazioni etiche il premio venne definito "fuori luogo" e il biologo accusato di essere causa del "mercato degli ovociti".

Anche i coniugi Brown furono criticati per la loro scelta, ricevendo addirittura lettere di minaccia. "Mia madre non avrebbe mai potuto immaginare quanto la Pma si sarebbe sviluppata in questi 40 anni, con milioni di bimbi nati. È incredibile pensare che tutto sia cominciato con lei e mio padre", ha avuto modo di affermare Louise, oggi a sua volta madre. E infatti, da allora di strada ne è stata fatta tanta, come evidenziano i dati presentati nel 2022 in occasione del congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre) a Barcellona: se in più di 40 anni sono nati oltre 8 milioni di bimbi dalla Pma, quelli che nascono ogni anno grazie a tali tecniche sono più di mezzo milione, come risultato di più di 2 milioni di cicli di trattamenti effettuati. E ora si guarda al futuro, con la scienza che apre nuove prospettive: l'Intelligenza artificiale (Ai) apre infatti nuovi scenari per la Procreazione medicalmente assistita. Gli embrioni che, sebbene mostrino una buona morfologia, hanno una bassa probabilità di impianto, grazie alle reti neurali artificiali ora si possono identificare. Nasce oggi Sabina Guzzanti nata il 25 luglio del 1963 a Roma. Nella sua carriera si è cimentata in vari campi artistici: imitatrice, comica, attrice, autrice e conduttrice televisiva, scrittrice e regista. Ha detto: “Desiderio, profondo rispetto, compassione (e il coraggio, che è la cosa più vicina alla compassione) e dedizione. Sono mezzi, strade e allo stesso tempo anche il fine”.