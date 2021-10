L'Aquila, 19 ottobre 2021 - Tragedia a Rocca di Botte (L' Aquila) dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta da una porta di calcio mentre giocava in un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata. La bambina, originaria di Acilia, era arrivata in paese - che conta poco più di 800 residenti - per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Sul posto sono subito arrivati arrivati i soccorritori ed è partita anche un'eliambulanza dall' Aquila, ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo.

