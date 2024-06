L’esame partecipazione all’ultimo voto

Firenze, 23 giugno 2024 – I dati della partecipazione alle elezioni Comunali al primo turno sono stati abbastanza confortanti in uno scenario di crescente desertificazione del voto. A Firenze ha votato il 64,4 per cento, a Perugia il 65,8%. E ancora, a Piombino il 65,4 % e a Gubbio il 68,6%. Insomma c’è stato interesse per scegliere il primo cittadino, per sentirsi parte della collettività attraverso quella scheda messa nell’urna, per poter far parte della massa critica dopo aver rispettato un dovere di condivisione.

Speriamo che le percentuali di votanti siano soddisfacenti anche al turno di ballottaggio. Solitamente la partecipazione diminuisce perché le liste e i candidati sconfitti solo in pochi casi si apparentano e tradizionalmente lasciano liberi i propri votanti. Un calo fisiologico ci sarà, ma confidiamo sia limitato.

Le previsioni meteo (tempo incerto con possibilità di pioggia) potrebbero contribuire a recarsi ai seggi. Ma le sfide, a parte il termometro dell’inizio estate, sono particolarmente interessanti. A Firenze come a Perugia. Due capoluoghi di regione su cui si accendono i riflettori della politica nazionale. Firenze è la capitale del triangolo (con Prato e Livorno) della roccaforte del centrosinistra che alza le difese in vista della sfida delle elezioni regionali del 2025. Perugia vive una sfida tutta al femminile: centrosinistra contro centrodestra con uno scarto di 600 voti al primo turno tra Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia. E tra pochi mesi anche in Umbria, a guida Lega, c’è la partita per la Regione.

Ma non solo. Piombino, città simbolo della Toscana, sceglie il primo cittadino tra l’attesa della rinascita industriale e l’accoglienza, da mesi e mesi ormai, alla nave rigassificatrice. Gubbio ha messo da parte il Pd e gioca la partita tra centrodestra e civismo. Empoli, solitamente comune del partitone, già Pci, aspetta al ballottaggio il sindaco. E questa è già una novità.