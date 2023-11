Azienda aretina nella Silicon Valley per presentare la “Fabbrica liquida”

Arezzo, 7 novembre 2023 – La BRT CONSULTING (www.brt-consulting.it) di Arezzo parteciperà a San Francisco (USA) dal 04 al 09 dicembre 2023 ad una serie di incontri con esponenti dei Big Player della tecnologia mondiale (GOOGLE, APPLE,

AMAZON, NVIDIA, et al.) e dell’Università di San Francisco organizzati da Regione TOSCANA, FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA e INNOVIT, l’Hub per la promozione della tecnologia e cultura italiana promosso fra gli altri dal Ministero per gli Affari Esteri e ICE, per rappresentare il meglio della tecnologia “Made in Tuscany” degli ultimi anni.

BRT CONSULTING è stata selezionata, insieme ad altre aziende toscane, nell’ambito del progetto "Toscana Tech on the road".

L'iniziativa, aperta a Start-Up e PMI innovative toscane che hanno sviluppato un prodotto o un servizio con contenuto tecnologico ad alta intensità di Ricerca e Innovazione, ha come obiettivi permettere alle aziende selezionate di conoscere le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e le opportunità offerte dall’ecosistema

dell’innovazione della Silicon Valley, presentare le soluzioni ad alta innovazione tecnologica che hanno sviluppato (prodotti, servizi) e infine incontrare attori americani qualificati selezionati in maniera mirata.

I settori interessati dal progetto sono: intelligenza artificiale, biomedicale, agritech, aerospazio, industrie creative (moda, turismo), cybersecurity e altri settori ad alta tecnologia coerenti con la strategia regionale di

specializzazione intelligente S3 per il periodo di programmazione 2021-2027 di Regione Toscana Parteciperanno all’evento gli amministratori dell’azienda, Dott.Massimo Biribicchi e Ing.Simone Riceputi,

che presenteranno i risultati della piattaforma “JANUS” relativa alla sperimentazione di un protocollo digitale e sostenibile che porta ad una possibile applicazione pratica del concetto di “Fabbrica Liquida”.