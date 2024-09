Caos in autostrada, incidente sull’A1: code fino a 9 chilometri

Firenze, 27 settembre 2024 – Caos sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze sud, in direzione Firenze dove poco dopo le 7 di oggi, 27 settembre, è avvenuto un incidente. Intorno alle 8 si registrano 9 chilometri di coda.

Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Il traffico transita su una corsia in direzione Firenze. Inoltre, in direzione Roma, si registrano 3 chilometri di coda dovuta ai curiosi che rallentano il traffico. C