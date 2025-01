Arezzo, 22 gennaio 2025 – Autolinee Toscane prosegue il rinnovamento della flotta nuovi bus per Arezzo e provincia

Da novembre 2021 sono arrivati nel territorio aretino 49 nuovi autobus

Oggi presentati 3 dei 5 nuovi bus in dotazione da gennaio

Prosegue il rinnovamento della flotta autobus di Autolinee Toscane. Con i 5 nuovi mezzi in dotazione da gennaio, per la sola sede di Arezzo salgono a 49 gli autobus arrivati da novembre 2021 ad oggi, dei quali 15 urbani e 34 interurbani. La flotta bus del territorio aretino, che complessivamente oggi conta 213 mezzi, è stata dunque rinnovata di oltre il 20% nel giro di 3 anni, abbassando l’età media a 11 anni (erano quasi 14 a novembre 2021).

Oggi, in presenza del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, dell’assessore alla Mobilità Alessandro Casi, il Presidente di at Gianni Bechelli e l’Amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, hanno presentato i nuovi bus che saranno impiegati nelle linee urbane di Arezzo.

“Il trasporto pubblico può contare su mezzi di ultima generazione, progettati per offrire ai nostri cittadini un servizio sempre più efficiente e confortevole. Siamo certi che questi nuovi bus dotati di tutte le più moderne tecnologie e in grado di garantire una maggiore sicurezza grazie anche ai sistemi di videosorveglianza a bordo saranno apprezzati da tutti i passeggeri" hanno dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore Alessandro Casi.

“L’impegno che ci siamo presi era ed è quello di rinnovare il concetto di trasporto pubblico – ha commentato il Presidente di at, Gianni Bechelli – e la principale via passa dagli investimenti a favore dei nuovi bus che, nonostante le complessità generali che riguardano lo scenario globale e quello specifico del Tpl viste le sempre meno risorse a disposizione del settore, stiamo portando avanti con continuità. Il nostro obiettivo per il 2025 è quello di alzare ancora di più l’asticella, continuando a migliorare ma molto dovrà essere fatto anche a livello nazionale, tornando a destinare risorse importanti ad un settore strategico”.

Tutti i mezzi di at sono dotati di telecamere interne di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza agli autisti e ai passeggeri: complessivamente sono 17 mila le telecamere interne attivate su tutti i circa 2700 bus che compongono la flotta di at.

Il parco mezzi

Attualmente sono 213 i bus in servizio per la sede operativa di Arezzo: 67 urbani, 2 per il noleggio, 144 interurbani. Riguardo ai mezzi presentati oggi, si tratta di 2 bus urbani (dei 3 della stessa tipologia arrivati da inizio gennaio ad oggi) Otokar modello Vectio C, da 9 metri di lunghezza e poco più di 2,4 metri di larghezza. Dotati di un motore diesel Euro VI di ultima generazione, possono trasportare fino a 71 passeggeri (46 in piedi e 25 seduti) e, viste le dimensioni non enormi, sono particolarmente adatti nelle tratte urbane e suburbane dove le strade non sono molto ampie. Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale per le persone disabili hanno un accesso molto facilitato. In presenza di una persona a mobilità ridotta e della sua carrozzina la capienza totale si riduce a 65 passeggeri, 39 in piedi 25 seduti e 1 persona a mobilità ridotta.

Insieme a questi è stato presentato uno dei 2 bus urbani Isuzu NovoCiti Life, da 7,8 metri. Si tratta di un bus da città utilizzato nel servizio urbano per le percorrenze in località dove le strade non sono molto ampie. Le sue dimensioni consentono manovra anche in luoghi stretti, essendo il bus lungo circa 7,8 metri e mezzo e largo meno di 2,4 metri. Il bus può trasportare fino a 54 persone (22 sedute e 31 in piedi) in caso di trasporto di utente disabile nell’apposito spazio, altrimenti i passeggeri possono arrivare a 61.

I nuovi mezzi, come tutti quelli urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo “at”. Come per tutti i bus della flotta è stato installato il sistema AVM per il controllo da remoto della flotta, la videosorveglianza di bordo, l’ausilio non vedenti per assistenza alle fermate, obliteratrice e validatrice e il sistema di pagamento “tip-tap”.