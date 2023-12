Auto invade la pista del tram, è una gara clandestina? Indagini a Scandicci

Scandicci 9 dicembre 2023 - Gare automobilistiche clandestine in piazza Resistenza? La segnalazione è comparsa sul profilo social di Welcome to Florence: nel video si vede una vettura che transitando da via 78° reggimento Lupi di Toscana in direzione via Turri, svolta rapidamente a destra sul tracciato del tram entrando in piazza Resistenza.

Il video è accelerato, si vedono i passanti camminare a velocità doppia e non si vedono altre auto precedere o seguire quella in transito.

Della vicenda si sta occupando la polizia municipale, che visionerà i filmati delle telecamere per capire se sia stata oggettivamente una bravata o se invece si sia trattato di un automobilista maldestro che ha semplicemente sbagliato strada.

In questo tratto di piazza Resistenza ci sono comune le telecamere ‘intelligenti’ in grado di leggere le targhe della auto che passano e segnalare eventuali infrazioni legate proprio alla targa stessa (revisione o assicurazione scaduta).