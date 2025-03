Proteggere la casa: allarme catastrofi naturali. Quanto costa assicurarsi

Firenze, 24 marzo 2025 – C’è un gran dibattito – tornato di stretta attualità dopo piogge e alluvioni delle ultime settimane – sulla necessità di assicurare case e impianti industriali contro i rischi derivanti da catastrofi naturali.

La legge di Bilancio 2024 ha fissato l’assicurazione obbligatoria per imprese e attività produttive entro il prossimo 31 marzo, ma proprio in queste ore il governo sta valutando un rinvio di sette mesi (al 31 ottobre dunque) che verrà inserito nel decreto bollette attualmente in discussione.

La montagna di immobili e rifiuti da buttare via dopo la violenta ondata di maltempo a Vaglia (Foto Germogli)

Quanto ai privati, non sono soggetti per ora a questo obbligo e in effetti pochi sono al momento i proprietari che scelgono queste polizze. Nonostante il 75% delle abitazioni italiane sia esposto a calamità naturali, solo il 5,3% degli immobili è assicurato contro questi eventi. Ciò ci rende uno dei Paesi meno assicurati in Europa.

Questo gap si deve anche alla convinzione che lo Stato intervenga in caso di emergenze, ma i contributi pubblici sono limitati e dipendono dalle risorse disponibili. In questo contesto, una polizza privata diventa essenziale per proteggere il proprio patrimonio. «In Italia – spiega Minjun Hu, referente per il ramo assicurativo di Altroconsumo Connect – la percentuale di persone che possiedono una casa è tra le più alte d’Europa, ma siamo uno dei Paesi meno assicurati contro le catastrofi naturali. È fondamentale chiedersi: cosa succederebbe se la propria casa venisse distrutta da un terremoto o da un’alluvione?. Proteggere la propria casa con una polizza assicura la tranquillità di affrontare eventuali danni senza subire gravi perdite economiche».

Le polizze per le calamità naturali sono ormai incluse nelle assicurazioni multirischio, ma come scegliere quella giusta? È essenziale confrontare le offerte, tenendo conto di franchigie, limiti di indennizzo e della zona di residenza, più o meno esposta a eventi alluvionali o sismici. I costi dell’assicurazione catastrofale variano in base alla regione e alla tipologia di abitazione, ma in generale una polizza per eventi atmosferici può partire da circa 100-120 euro all’anno.

In Toscana e in Liguria, per esempio, il premio medio per una polizza casa si aggira intorno a questo importo, mentre in Umbria si paga una ventina di euro in più. Chi vive in condominio può inserire la polizza per eventi catastrofali all’interno dell’assicurazione condominiale, che tutela le aree comuni, ma non le singole abitazioni.

Le polizze coprono generalmente danni diretti, come quelli causati da grandine o fulmini, ma anche danni indiretti, come infiltrazioni d’acqua che danneggiano pavimenti o murature. In generale, è consigliabile scegliere polizze con massimali più alti e franchigie basse, per avere un risarcimento adeguato in caso di danno. Da ricordare, inoltre, che la parte del premio relativa alle calamità naturali può essere detratta al 19% nella dichiarazione dei redditi.