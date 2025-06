Arezzo, 10 giugno 2025 – Arturo Calvo presenta il suo libro intitolato Ti racconto una storia. La Pergine e la Fattoria di Rimaggio nei ricordi della famiglia Calvo-Pegna, edito da Sarnus. Attingendo a preziosi documenti e alla memoria dei testimoni, Calvo rievoca il passato della propria famiglia, inquadrandolo nelle vicende storiche del nostro paese, in particolare l'avvento del regime fascista, la Seconda guerra mondiale, gli effetti delle leggi razziali. La storia imprenditoriale dei Calvo-Pegna ha inizio nel 1870 con l'acquisto da parte di Cesare Pegna dei terreni di Poggio Bagnoli (Arezzo) e dintorni, dove l'anidride carbonica sprigionata dai soffioni sarà utilizzata per la produzione della biacca. Da qui prenderanno avvio due storie parallele: quella dell'azienda industriale che diverrà poi la “Pergine” e quella dell'azienda agricola della Fattoria di Rimaggio. Attività, quest'ultima, portata avanti ancora oggi con passione e successo dall'autore e dai suoi tre figli. Il libro, corredato da preziose immagini d'epoca, è una saga che abbraccia gli ultimi due secoli e si dipana tra Firenze e il Valdarno, con una parentesi in Sud America negli anni della guerra, per poi tornare al luogo di origine.