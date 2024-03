Arriva la troupe Rai di “Paesi che vai”

Arezzo, 18 marzo 2024 – In arrivo in città la troupe Rai del fortunato programma “Paesi che vai” condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica su Rai 2. In occasione delle riprese televisive, che verranno effettuate nei giorni 20-21-22-23 marzo, sono previste le seguenti variazioni al traffico e alla sosta in alcune strade e piazze del centro storico.

- Dalle ore 8:00 alle ore 12:30 di mercoledì 20 marzo 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, eccetto i veicoli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della casa di produzione, in piaggia San Martino (tratto compreso tra piazza del Praticino e piazza Grande).

- Dalle ore 13:30 alle ore 15:30 di venerdì 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della casa di produzione, in ambo i lati del tratto di via Cavour compreso tra i civici 60 e 68, area meglio evidenziata dalla segnaletica stradale provvisoria posta in loco.

- Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di venerdì 22 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della casa di produzione, in via Garibaldi, lato civici pari nel tratto compreso tra il n. 158 e il n. 150/A1, e lato civici dispari nei primi 5 (cinque) stalli di sosta adiacenti alla chiesa della SS. Annunziata.

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di sabato 23 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori che espongono il logo della casa di produzione, in via XX Settembre lato civici dispari nel tratto compreso tra il n. 57 e il n. 49.

Nelle strade e piazza sopra riportate è interrotto temporaneamente il transito delle auto limitatamente al tempo strettamente necessario alle riprese.