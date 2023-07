Arezzo: tra le province più green. La popolazione anziana è pari al 24,9%. Meglio solo Pistoia e Pisa

Arezzo, 3 luglio 2023 – L’esercito dai capelli grigi in Toscana è davvero imponente: gli over 65 sono 940.000, un quarto della popolazione residente. La fascia più affollata è quella degli under 74; il 36 per cento ha tra i 75 e gli 84 anni; il 17 per cento di anni ne ha più di 85. Dati che fanno schizzare l’indice di vecchia a 198 contro il valore nazionale che si ferma a 165.

La Toscana è quindi una regione anziana. E il suo trend è tutto in salita: le previsioni infatti vogliono che nel 2030 gli ultra65enni supereranno il milione per arrivare nel 2050 a quota 1.250.000: allora 1 persona su 3 sarà anziana.

Oggi ¼ delle famiglie sono composte solo da senior, mentre 4 famigli su 10 hanno al loro interno almeno una persona che ha già superato i 65.

Nel 2016 i soggetti non autosufficienti erano 79.000, il 40 per cento in gravi condizioni. Oggi sono 81.000 le indennità di accompagnamento per invalidi totali assegnate agli anziani. Contemporaneamente diminuiscono le reti familiari di cura primarie. Si contano oltre 12 grandi anziani ogni 100 potenziali cargiver e il rapporto è ancora in crescita.

Numeri grandi dietro cui si celano problematiche difficili da affrontare e gestire. E’ questa la ragione che ha spinto ANP – Cia Toscana a concentrare l’attenzione proprio sul tema della salute della popolazione over 65

La vulnerabilità degli anziani, dalle cronicità alla non autosufficienza è il tema centrale della Festa del Pensionato che, quest’anno, si celebra in provincia di Arezzo, una delle province “meno anziane” della Toscana, dove si contano 85.796 ultra65enni che rappresentano il 24,9 per cento dei residenti, la stessa percentuale che si registra a Pistoia, al terzo posto dopo Prato e Pisa che risultano in assoluto le aree green della regione.

E’ Cortona ad ospitare l’appuntamento annuale promosso dall’Associazione Pensionati Cia Toscana. L’appuntamento è fissato per l'8 luglio a Cortona. La giornata inizierà alle 09.30 in piazza della Repubblica: ad accogliere i partecipanti in arrivo da tutte le province della regione sarà lo spettacolo del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici di Cortona

Poi tutti al Centro Convegni Sant'Agostino dove si terrà il convegno con tanti ospiti e interventi. Tra gli altri parleranno Vittorio Boscherini, FIMMG; Luca Gradassi, Presidente del Comitato Locale di Arezzo della Cri; Manuela Giotti, Direttore Zona Distretto Valdichiana Aretina. I lavori saranno aperti dai saluti del sindaco Luciano Meoni, dal direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini, dal Presidente ANP Arezzo Domenico Baldi. Introduce la vice presidente di ANP Toscana Maria Giovanna Landi. Modera Enrico Vacirca, Presidente di ANP Toscana.

“Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa regionale rivolta agli ultra65enni: un appuntamento annuale, estremamente importante che celebriamo all’insegna della leggerezza e della convivialità, ma che prevede momenti importanti di approfondimento. Quest’anno la riflessione è dedicata alle condizioni di salute degli anziani: i dati ci dicono che la loro presenza sta crescendo in tutta la Toscana e che le loro condizioni di vita ed economiche li proiettano verso sempre maggiori difficoltà e soprattutto verso l’isolamento sociale. E’ necessario quindi trovare insieme soluzioni e idee per dare nuove e migliori prospettive a questo esercito dai capelli bianchi”, commenta Domenico Baldi, Presidente di ANP Arezzo.