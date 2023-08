Arezzo, ancora aperte le domande di ammissione per il Corso di Dottorato di Ricerca in "Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro"

Arezzo, 25 agosto 2023 – È ancora possibile presentare domanda per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca dell’Università di Siena che si tiene ad Arezzo, in "Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro". Il bando scade Infatti il prossimo 28 agosto (ore 14), e sono 14 i posti a disposizione di cui ben 11 con borsa di studio.

Il corso, della durata di tre anni accademici, avrà inizio il prossimo 1°novembre ed è coordinato dal professor Claudio Melacarne del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, nella sede di Arezzo.

Il Dottorato intende formare ricercatori, progettisti e professionisti in possesso di conoscenze, competenze, tecniche e metodi utili a rispondere a un mercato del lavoro che necessita di professionalità capaci di gestire i processi di cambiamento all’interno delle imprese, degli attori della rappresentanza, dei sistemi bilaterali e privatistici di welfare, delle comunità locali e delle organizzazioni educative e formative.

Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di titolo di laurea in tutte le lauree magistrali, specialistiche, a ciclo unico e vecchio ordinamento, conseguite in Italia o all’estero entro il prossimo 31 ottobre.

Informazioni sul corso sono pubblicate online all’indirizzo: www.dispoc.unisi.it/it/ricerca/dottorato-di-ricerca/apprendimento-e-innovazione-nei-contesti-sociali-e-di-lavoro. L’elenco completo dei bandi dei Corsi di Dottorato di Ricerca in scadenza il prossimo 28 agosto (ore 14) e i requisiti di ammissione, sono pubblicati sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.

È inoltre ancora possibile presentare domanda di ammissione al corso di Dottorato di ricerca di Interesse Nazionale in “Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation”, la scadenza è il prossimo 8 settembre. Il curriculum offre 9 borse di studio a tematica vincolata che prevedono un periodo di studio e ricerca presso la pubblica amministrazione, due posti con borsa di studio e un posto senza borsa.

Il corso, che viene erogato dall’Università di Macerata, vede come coordinatrice del modulo “Faculty development” la professoressa Loretta Fabbri, sempre del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, nella sede di Arezzo. Per i requisiti e le modalità di ammissione occorre fare riferimento al bando pubblicato sul sito dell’Università di Macerata, nella sezione dedicata ai corsi di Dottorato.