Arezzo, 26 luglio 2023 – Archiviata nel migliore dei modi la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival. Maurizio De Giovanni incanta piazza grande. Tantissime persone per la presentazione del libro Sorelle. Sold out sulla terrazza di Fraternita per l'incontro con l'autore che ha emozionato. Uno straordinario appuntamento riservato alla chiusura dell'iniziativa culturale organizzata da Confesercenti con Feltrinelli Point e Claridea. Folla di lettori per il firmacopie e per strappare uno scatto con il loro autore preferito. L'evento di chiusura è arrivato dopo cinque giorni intensi che hanno visto alternarsi sulla terrazza di Fraternita, allestita in salotto letterario, autorevoli autori di fama nazionale e internazionale. Da giovedì a lunedì staffetta culturale con i protagonisti: Alain Elkann con il libro “Adriana e le altre”, Walter Sabatini con “Il mio calcio furioso e solitario”, Enrico Galiano con “Geografia di un dolore perfetto”, Flavio Caroli con “I sette pilastri dell'arte di oggi”, Carlo Piano con “il torto. Diciassette gradini verso l'inferno” , Matteo Giusti con “L'omicidio Attanasio”, Cinzia Leone con “Vieni tu giorno nella notte”, Franco Marcoaldi con “In breve”, Nadia Fusini con “Maestre d'amore”, Carla Romanelli Crowther con la “Valchiria della pace”, Augusto Tocci con “il pancristiano, Cibo dei pellegrini, viandanti e transumanti” e Maurizio De Giovanni con “Sorelle”.

La giornata conclusiva ha visto quindi alternarsi tre autori. Oltre a De Giovanni, presentazioni di grande interesse anche per i volumi di Augusto Tocci e Carla Romanelli Crowther. Pubblicazioni capaci di calamitare in piazza aretini e visitatori desiderosi di incontrare i loro beniamini. L'evento è stato organizzato da Confesercenti Arezzo con la Feltrinelli Point e Claridea con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Ottica Franchini, Cdas, Centro Arezzo Coop-Fi, Chimet e Marino fa Mercato con il sostegno della locanda di Sant'Antimo e del ristorante L'Indigeno. La seconda edizione si è caratterizzata anche per la presenza in piazza Grande del mercato caratteristico di prodotti agroalimentari e artigianali arricchito dalle affascinanti esibizioni di trampolieri e artisti di strada che hanno incantato con le loro performance di giocoleria e fuoco, rendendo Arezzo Moonlight Festival ancora più attraente e spettacolare. C'è soddisfazione dal parte degli organizzatori. “Chiudiamo questa seconda edizione” commenta la direttrice di Confesercnti Arezzo Valeria Alvisi “nel migliore dei modi. La serata conclusiva ha visto protagonisti Carla Romanelli Crowther, Augusto Tocci e Maurizio De Giovanni. Sono state centinaia le persone che hanno partecipato agli incontri con gli autori facendo calare il sipario sull'evento che si conferma apprezzato a dimostrazione della bontà dell'iniziativa che ha saputo proporre un calendario di appuntamenti letterari di grande livello culturale”. Autori conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo hanno per qualche giorno suscitato interesse grazie alle loro opere nella bellissima cornice di Piazza Grande dove il mercato caratteristico, le installazioni artistiche e gli spettacoli hanno sicuramente rappresentato una bellissima occasione di svago per gli aretini e i turisti”.