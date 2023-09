26 settembre 2008, Yves Rossy come Icaro: il primo uomo volante della storia

Firenze, 26 settembre 2023 – Il 26 settembre del 2008 il pilota svizzero Yves Rossy, soprannominato Jetman’ compì un’impresa mai realizzata prima nella storia da nessun uomo: volare senza utilizzare né un elicottero né un aereo. Ci riuscì in solitaria, mettendo in pratica il sogno di Icaro. Grazie ad un sistema di propulsione ad ala rigida, che portava addosso come uno zaino, riuscì a sorvolare il Canale della Manica. Sette anni dopo “l’uomo jet” fu protagonista di un’altra sfida particolare, che lo mise di fronte, nel deserto di Dubai, a una Jaguar XJR da 550 CV, guidata dall'ex-pilota di Formula 1 Martin Brundle. Rossy era imbracato alla sua ala fissa di 2 metri alimentata da quattro compressori Jet-Cat, mentre Brundle poteva contare sulla potenza del 5.0 V8 sovralimentato. La gara si è svolta su una strada privata chiusa, così come il cielo sopra di essa. Il tutto è stato ripreso con un filmato di tre minuti. “È stata la gara più incredibile a cui abbia mai preso parte - commentò Brundle - non ho mai visto nulla di paragonabile all'innovativa e tecnologica ala Jetman e Yves è un uomo estremamente coraggioso". Brundle ha potuto contare sull’All Surface Progress Control della XJ, un sistema che limita automaticamente la perdita di aderenza nelle vetture a trazione posteriore alle basse velocità e sulle superfici scivolose, ottimizzando l'aderenza nelle condizioni più difficili. Anche grazie a questo, la XJR ha toccato i 280 km/h prima di passare la linea del traguardo. Rossy, invece, si è lanciato dal suo elicottero in caduta libera per 5 secondi e poi si è stabilizzato attraversando il cielo sopra la vettura a 310 km/h. "Quello - dichiarò Rossy - è stato il primo vero test in una competizione per la mia attrezzatura e per la mia tecnica di volo". Nasce oggi Jim Caviezel nato il 26 settembre del 1968 a Mount Vernon, Washington. L’attore statunitense oggi compie 55 anni. Uno dei ruoli più celebri è quello di Gesù nel film ‘La Passione di Cristo’ di Mel Gibson. Nel 2004, proprio su quel set, durante una scena, l’attore è stato colpito da un fulmine, uscendone illeso. Ha detto: “Siamo tutti colpevoli della morte di Cristo. Sono i nostri peccati ad averlo portato su quella croce”.