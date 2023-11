Alluvione, arrivano i moduli per la richiesta danni. Dove trovarli e come fare

Firenze, 16 novembre 2023 – Sono online sul sito della Regione Toscana i moduli per la ricognizione dei danni dell’alluvione dello scorso 2-3 novembre. L’evento ha colpito particolarmente i territori della piana e della provincia di Prato e Pistoia, ma non sono mancati danni anche nel pisano e nell’Empolese Valdelsa.

I moduli servono per la ricognizione dei danni a privati (B1) e ad attività economiche e produttive (C1), sono realizzati dal Dipartimento nazionale vanno compilati per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali. I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana che per i privati sarà attiva nel corso della prossima settimana, mentre risulta ancora in corso di attivazione quella delle attività economiche e produttive.

Per le informazioni di compilazione dei modelli B1 e C1 sono presenti le note esplicative nella sezione FAQ del sito www.regione.toscana.it/alluvione2023.