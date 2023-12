Alluvione in Toscana, Mazzeo: “A famiglie e imprese 37 milioni, è una risposta concreta”

Firenze, 22 dicembre 2023 - "La seduta di Consiglio regionale si è chiusa a notte fonda dopo tre giorni di dibattito. Ma l'ultimo atto è stato per me quello più importante e significativo: 37 milioni, di cui 10 in più trovati sulla manovra di bilancio, che abbiamo destinato alle famiglie e alle imprese colpite dalle devastanti alluvioni del 2 e 3 novembre. Sappiamo che è solo un piccolo passo rispetto ai 2 miliardi di danni subiti e che resta ancora tantissimo da fare, ma era importante poter dare questa nuova risposta concreta ai bisogni di tante donne e tanti uomini che stanno affrontando un momento di straordinaria difficoltà". Lo scrive il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo su Facebook. "La Toscana siamo sicuri che si rialzerà - aggiunge - perché è una comunità forte, fatta di uomini e donne che nei momenti più difficili hanno spalato il fango, soccorso chi era in difficoltà. A loro, oggi come in quei giorni, va il nostro ringraziamento e il nostro pensiero. Ora però tocca al governo trovare e stanziare le risorse necessarie a far ripartire il prima possibile tutte le comunità colpite. E su questo non siamo e non saremo disposti a tollerare rinvii, rimpalli o ritardi".