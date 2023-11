Alluvione, pronti i primi 50 milioni di euro di aiuti dalla Regione

Firenze, 16 novembre 2023 – Un pacchetto da 50 milioni di euro per famiglie e imprese colpite dall’alluvione. I soldi arrivano dalla Regione e ad anticipare il provvedimento è stato il presidente Eugenio Giani, commissario per l'emergenza, anticipando le linee generali del provvedimento che sarà presentato domani, 17 novembre.

Secondo quanto comunicato, saranno disponibili 6 milioni di euro a fondo perduto per le imprese danneggiate; 7 milioni di contributi sempre a fondo perduto per le imprese agricole; 6 milioni serviranno per coprire gli interessi in caso di nuovi prestiti bancari per garantire liquidità alle aziende; altri 6 milioni a fondo perduto sono destinati ai cittadini, mentre per le imprese che hanno subito danni ci sono altri 5 milioni per sostenere nuovi e ulteriori investimenti.

Inoltre 20 milioni vengono concessi tramite Fidi Toscana per offrire garanzie a prestiti per Pmi. Inoltre, le aziende che in passato abbiano ottenuto con bandi regionali garanzie e microcredito, potranno avvalersi di una moratoria di sei mesi sulla restituzione di quanto ottenuto. Le imprese danneggiate saranno poi agevolate nell'accesso al bando regionale da 125 milioni euro per progetti di Ricerca e Sviluppo che verrà attivato nel 2024. A questi aiuti la Regione intende aggiungere il sostegno del Fondo di solidarietà Ue, a cui viene fatta una richiesta per almeno 50 milioni di euro.

Giani, sempre intervenendo al TgR, ha poi parlato di una stima dell’Irpet di 2,1 miliardi di danni per l’alluvione in Toscana.