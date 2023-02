Allegri nonno: la figlia Valentina dà alla luce il piccolo Filippo

Massimiliano Allegri

Livorno, 17 febbraio 2023 – Massimiliano Allegri, 55 anni, è diventato nonno. La figlia Valentina infatti ha dato alla luce il piccolo Filippo.

A comunicare il lieto evento è la Juventus, che si congratula con il suo allenatore per il lieto evento con alcune righe apparse sul profilo Facebook ufficiale del club bianconero. Valentina Allegri si era sposata la scorsa estate.

Conosciuta in ambito social, in passato dal suo profilo Instagram, molto seguito, ha raccontato la sua vita e in parte anche quella del padre. Decise poi di chiudere il suo profilo Instagram.

Chi è Valentina Allegri

Valentina Allegri, 28 anni, è laureata in lettere all’università cattolica di Milano. E’ figlia di Massimiliano Allegri e della ex moglie Gloria, con cui l’attuale tecnico della Juventus è stato dal 1994 al 1998. Non ha mai pensato di costruirsi una carriera nel mondo dello sport e anzi è sempre stata lontana da questo mondo.

Ha avuto una relazione, in passato, con Piero Barone, cantante de Il Volo. La relazione poi finì. Nell’estate del 2022 si è sposata in gran segreto con il nuovo compagno da cui ha avuto appunto il piccolo Filippo, rendendo il papà Massimiliano per la prima volta nonno.