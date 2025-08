Arezzo, 1 agosto 2025 – Terranuova, ottenuto un finanziamento regionale di 400mila euro per la riqualificazione del Parco Pubblico “Tiziano Terzani”

Il Sindaco: “Riconosciuta l'importanza del progetto presentato per riqualificare un'area molto frequentata della nostra città”

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione e riconfigurazione funzionale del Parco Pubblico Attrezzato “Tiziano Terzani”, situato in posizione strategica nel centro urbano del capoluogo. Il progetto, dal valore complessivo di 560.000 euro, sarà cofinanziato per 160.000 euro con risorse comunali.

"Si tratta di un risultato importante - ha dichiarato il Sindaco Sergio Chienni - che riconosce la qualità e la visione del progetto presentato. Il Parco Terzani è uno dei luoghi più vissuti e frequentati della nostra città, punto di riferimento per famiglie, bambini, giovani e anziani. Grazie a questo intervento potrà essere ripensato come uno spazio ancora più inclusivo, accessibile e multifunzionale, capace di rispondere ai bisogni della comunità. Un ringraziamento sentito va al Presidente della Regione Eugenio Giani e ai Consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis per il sostegno concreto e l'attenzione al nostro territorio”.