Arezzo, 1 agosto 2025 – Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città

L’assessore Casi: “Un intervento di ricucitura importante che mette in sicurezza pedoni e ciclisti”

Inaugurato questa mattina il nuovo percorso di pista ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro e via Genova tramite la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia, e che connette il tratto viale Amendola - Centro Commerciale "OBI" con via Bologna. Si tratta di un percorso presente nel Biciplan allegato al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e classificato come intervento con grado di priorità 3, scelto per la sua importanza strategica all’interno della rete ciclabile comunale quale collegamento fondamentale tra due punti di interesse cittadini come i centri commerciali “OBI” - “Centro Arezzo” - “Al Magnifico” e il centro città. Ammonta a circa 1 milione e 100mila euro l’investimento complessivo, dei quali 900mila euro di fondi PNRR destinati allo sviluppo della mobilità sostenibile. “Un intervento importante che prosegue lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali che collegano i centri commerciali al centro città, particolarmente impegnativo nella sua realizzazione data la necessità di costruire un sottoattraversamento della linea ferroviaria che ha visto la luce in tempi record - ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi. - Ringrazio l’Ufficio mobilità del Comune per il grande lavoro fatto in questi quattro anni, la ditta esecutrice Scala Virgilio & Figli e LFI”. “Abbiamo portato a termine un intervento complesso e impattante per la circolazione ferroviaria in tempi record: in sole 32 ore siamo riusciti a completare l’opera e a ripristinare regolarmente la circolazione. In meno di 24 ore abbiamo movimentato 1.200 metri cubi di terra, lavorando anche in condizioni difficili e in orario notturno, con una pianificazione dettagliata e una squadra altamente specializzata. L’intervento è stato eseguito nella massima sicurezza, grazie a un’attenta organizzazione e al coordinamento di più imprese qualificate. Questo risultato è frutto di uno studio tecnico accurato e di un lavoro sinergico con il nostro staff e con la committenza, che ha creduto nella nostra proposta ambiziosa ma concreta”, ha detto Donato Imperatore, Program Manager della ditta Scala Virgilio & Figli.