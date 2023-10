Al Colonna gli scambi linguistici con Berlino e con l’Austria

Arezzo, 28 ottobre 2023 – L’apertura internazionale resta un tratto distintivo del Liceo Colonna: accanto ai soggiorni linguistici e al ricco programma Erasmus+ si svolgono, infatti, diversi scambi con paesi europei. In questo periodo è stata la volta di due progetti legati alla lingua tedesca: dall’11 al 17 ottobre i nostri studenti della 2D hanno ospitato i loro corrispondenti del Lilienthal-Gymnasium di Berlino, mentre dal 18 al 24 ottobre alunne e alunni di tedesco delle classi 4L e 4M hanno fatto visita ai coetanei del Bundesgymnasium di Vöcklabruck, in Austria. I ragazzi di Berlino hanno frequentato le nostre lezioni e hanno potuto conoscere i nostri luoghi visitando Arezzo, Firenze, Cortona e vivendo nelle famiglie dei loro corrispondenti. Anche in Austria gli alunni del nostro liceo hanno potuto vivere un’esperienza autentica, partecipando alle attività quotidiane dei loro coetanei - a scuola, in famiglia, nel tempo libero - e andando con loro alla scoperta delle bellezze dell’Alta Austria, come le miniere di sale, i laghi, e città come Salisburgo, Linz e Vienna.