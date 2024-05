Addio Franchino, mitico dj

Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. Ieri mattina è morto Franchino, Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e anche oltre. Aveva 71 anni e da qualche settimana era ricoverato in ospedale a causa di una malattia. Nato in Sicilia, si era trasferito a 18 anni in Toscana. Era l’icona di un mondo che non esiste più. Attualmente viveva a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. "Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio", scrivono i familiari sui social. Migliaia i messaggi di cordoglio: "Porta il sole lassù".

Franchino era un ‘cantastorie della disco music’ che con la sua voce inconfondibile ha rivoluzionato il clubbing italia facendo divertire generazioni di ragazzi.

Franchino s’innamora della musica elettronica a Ibiza e comincia a lavorare in quella che diventerà una discoteca simbolo delle estati in Toscana: l’Imperiale di Tirrenia. Ma anche il Jaiss di Empoli, l’Insomnia di Ponsacco. Imperversa negli anni Novanta.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.