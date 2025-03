Aci, la premiazione dei "Pionieri del Volante"

Arezzo, 10 marzo 2025 – L'Automobile Club di Arezzo è lieto di annunciare un evento speciale dedicato a coloro che hanno fatto della guida una passione duratura e responsabile: la premiazione dei "Pionieri del Volante". L'iniziativa, che si terrà il 21 marzo alle ore 16:00 presso l'Hotel Minerva, vedrà protagonisti gli automobilisti residenti ad Arezzo e provincia che hanno conseguito la patente da almeno 55 anni. Per partecipare è necessario iscriversi, entro e non oltre il 17 marzo, attraverso un apposito modulo disponibile sul sito internet www.arezzo.aci.it oppure presso gli uffici di Viale Signorelli.

L'evento sarà un'occasione per celebrare la fedeltà al volante e il rispetto del Codice della Strada, premiando coloro che si sono distinti nel mondo dell'automotive e hanno dimostrato un impegno costante per la sicurezza propria e altrui. Sarà presente anche una rappresentanza di TCA S.p.a.

“Il premio 'Pionieri del Volante' – dichiara il presidente ACI Arezzo Bernardo Mennini - rappresenta un riconoscimento speciale e sentito da parte dell'Automobile Club Arezzo verso quegli automobilisti che, con la loro lunga esperienza di guida, hanno dimostrato un costante impegno per la sicurezza stradale. Questi 'pionieri' sono un esempio per tutti noi, testimoni di come la prudenza, il rispetto delle regole e la responsabilità siano valori fondamentali sulla strada”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Automobile Club di Arezzo al numero 0575-20309 o inviare una e-mail all'indirizzo [email protected].