A San Rossore una giornata con protagonisti i droni e le loro potenzialità

Pisa, 13 settembre 2024 – L’innovazione vola in alto, sulle eliche di un drone.

Il primo ottobre dalle 9,30 alle 16,30 al parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nella sala Giovanni Gronchi, a Cascine Vecchie a Pisa, via ad una giornata rivolta agli enti locali toscani per imparare ad usare al meglio droni e dati.

L’evento è organizzato dall’Anci Toscana, in collaborazione con l’Upi Toscana e la Regione Toscana e si annuncia come una giornata operativa e interattiva che vedrà protagonisti la tecnologia dei droni e l’analisi dei dati per dare vita a progetti concreti, sfruttando i finanziamenti europei Fesr. Ambizioso l’obiettivo: stimolare la progettualità territoriale grazie alle risorse messe a disposizione dall’Europa.

“Questo evento non è un semplice workshop, ma un ulteriore passo verso una Toscana più digitale e innovativa - dice l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo -. Con l’ausilio delle risorse legate alla nuova programmazione europea, abbiamo l’ambizione di compiere un salto di qualità nella pubblica amministrazione, facendo leva sulle potenzialità delle nuove tecnologie, grazie ad una stretta collaborazione con gli enti locali”.

“Da alcuni anni - prosegue il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, -stiamo ponendo l'attenzione su questa tecnologia innovativa che offre ai Comuni grandi opportunità in moltissimi ambiti di attività, dal controllo dei territori ai sinistri stradali. Questo evento sarà utilissimo per approfondire il tema e qualificare gli operatori”.

Insomma in un momento in cui il territorio si trasforma, anche grazie all’arrivo dei fondi europei, la Toscana investe in modo strategico su chi ha il compito di gestirlo: gli enti locali.

Il laboratorio non sarà solo un evento divulgativo, ma un vero e proprio hub di idee, dove le amministrazioni locali avranno l’opportunità di individuare autonomamente gli ambiti di interesse da sviluppare, trovando soluzioni pratiche ai problemi del territorio e trasformare poi i dati in progetti innovativi.

Durante la giornata, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le tecnologie più avanzate.

I droni saranno utilizzati per rilievi pratici e dimostrazioni. Inoltre sarà approfondito l’utilizzo della piattaforma di fotogrammetria 3D-data, già impiegata in progetti innovativi.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione strategica che punta a fare della Toscana una regione all’avanguardia nell’uso della tecnologia e dei dati.

Solo una settimana dopo, Pisa ospiterà Internet Festival 2024, uno degli appuntamenti più importanti in Italia per discutere di digitale, innovazione e futuro.

“Dati e Droni” rappresenta quindi un perfetto trampolino di lancio per tutti coloro che vogliono arrivare preparati all’Internet Festival, con progetti concreti e idee nuove da proporre.