A Rassina una giornata col Calcit Casentino

Arezzo, 28 settembre 2023 – Dopo il triennio di stop dovuto alla pandemia, dallo scorso anno è ripreso l’appuntamento di fine estate a Rassina, denominato INSIEME PER IL CALCIT, promosso dal comune con la collaborazione delle Associazioni locali e dell’Associazione Calcit Casentino, che si svolge nella piazza principale del paese.

Piazza Mazzini, dopo i recenti interventi di rinnovamento e restauro, è tornata ad essere uno spazio sociale e centrale del paese con aree pedonali e una mobilità più sostenibile e vivibile a misura d’uomo, ma anche di sicurezza stradale. Qui è stato possibile far confluire tutti gli eventi programmati per la giornata dedicata al Calcit e ospitare molti stand gastronomici: polenta con il sugo finto casentinese, schiacciatine con affettati vari, panini con salsiccia, panini fritti, pizze e pizzette, ricotte e formaggi del caseificio, dolci, baldino e degustazioni tipiche del territorio; stand con oggettistica realizzata dai ragazzi del Centro Diurno Tangram di Rassina, la storica Pesca di beneficenza, la Ruota della fortuna con ricchi premi e la presentazione degli sport dei ragazzi appartenenti a società sportive.

La giornata è iniziata seguendo il programma: CAMMINIAMO INSIEME, una camminata agevole adatta anche per bambini e famiglie, al termine della quale è stata donata una medaglia del Calcit e un attestato di partecipazione. A seguire, nel primo pomeriggio “GIOCHIAMO INSIEME”: i Presidenti ed i ragazzi delle varie società sportive hanno dato vita a dimostrazioni per avvicinare i bambini e ragazzi al mondo dello sport. Erano presenti l’Accademia Karate Casentino; Casentino Academy, Casentino Sport Club Pallavolo, Basket Poppi, U.S. Tennis Campaldino. I ragazzi si sono esibiti e divertiti e al termine sono stati premiati dai rispettivi allenatori con medaglie ricordo della giornata pro calcit.

Prima del termine della manifestazione uno spazio è stato dedicato anche ai più piccoli con uno spettacolo gratuito di burattini dal titolo Hansel e Gretel, animazione con balli e trucca bimbi a cura del Piccolo Teatro di Rassina e la Diapason. Il pomeriggio che si è concluso con una “MERENDA INSIEME” a base di pane e cioccolata.

“Grazie alle nostre Associazioni, abbiamo voluto e potuto garantire continuità a questo importante appuntamento di solidarietà a beneficio del Calcit Casentino – ha dichiarato il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Remo Ricci - l’incasso è stato interamente devoluto al Comitato Autonomo Per La Lotta Contro I Tumori Del Casentino per prevenire e curare questo tipo di malattia in modo sempre più efficace e per lo sviluppo della ricerca scientifica a indirizzo oncologico. L’evento ha visto una buona partecipazione, nonostante le condizioni atmosferiche incerte e una soddisfacente riuscita anche economica. Voglio ringraziare sentitamente per l’apporto spontaneo e gratuito le Associazioni aderenti: il Comitato del Carnevale dei ragazzi di Rassina, l’A.V.I.S. Sez. Castel Focognano, l’Associazione musicale Diapason, il Piccolo Teatro, il Carracino Rassinese, la Proloco di Salutio, il Circolo Arci di Carda e il Ristorante Casa Carda, il Supermercato Carrefour di Rassina, tutte le Società sportive, la Pubblica Assistenza Casentino e la Tappezzeria Bartolini di Rassina. Ringrazio anche l’Assessore Katia Agostini, l’assessore Chianucci Rosetta e il consigliere Walter Ciabatti per aver organizzato l’evento, Lenny Graziani per il supporto tecnico, Samuele Cantore e Luca Pietrini per l’allestimento e la realizzazione della festa, tutti i volontari che gratuitamente e a vario titolo si sono prestati per la riuscita di questa giornata all’insegna della solidarietà. Un ringraziamento particolare alla figura storica e colonna portante delle iniziative paesane, l’infaticabile e inesauribile, Lorenzo Rossi detto il Ghiotto – ha continuato Ricci - eventi come questo di generosa partecipazione, rappresentano anche un momento di aggregazione e di coesione sociale. Mi auguro che prossimi appuntamenti vedano la presenza di tutte quante le Associazioni del territorio comunale e la partecipazione attiva di un numero maggiore di concittadini sensibili a queste tematiche”.