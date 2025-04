A Castiglion Fiorentino si è parlato di energie rinnovabili e dei benefici offerti dalla Fondazione Cer Italia

Arezzo, 13 aprile 2025 – Venerdì scorso a Castglion Fiorentino si è parlato di energie rinnovabili e dei benefici offerti dalla Fondazione Cer Italia. “Questa comunità energetica mira a fornire alle piccole e medie imprese ma soprattutto ai privati cittadini un modello pratico e immediato, che facilita l'attuazione rapida di configurazioni energetiche sui territori, coinvolgendo tutti in gli interessati senza costi e vincoli nella registrazione della Comunità sia in qualità di consumatori che di piccoli produttori di energia. Nei luoghi in cui la Cer dispone di impianti di produzione da fon9 rinnovabili, l'adesione permette ai membri di beneficiare anche degli incen9vi appositamente previs9 per le comunità energe9che. Tale sistema ottimizza l'uso di energia rinnovabile, offrendo vantaggi economici, ambientali e sociali. Ringrazio tutti i partecipan9 e i relatori per aver contribuito ad un incontro volto alla conoscenza dei vantaggi economici deriva9 dal Decreto Europeo ma soprattutto della Comunità Energe9ca Cer Italia”. Così l’assessore alle Attività Produttive e alle Energie Rinnovabili, Francesca Sebas9ani, all’indomani dell’incontro dal 9tolo “Futuro sostenibile con le comunità energe9che rinnovabili”, tenutosi presso Palazzo Comunale. Un incontro partecipato grazie alla presenza di 9tolari di aziende, professionis9 ma anche tan9 cittadini; segno, questo, che l’argomento è di grande interesse visto le oscillazioni e i con9nui rincari energe9ci. Al centro della tavola rotonda di venerdì scorso, il modello “plug&play” offerto da Fondazione CER Italia alle amministrazioni locali, che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese nel ruolo di consumatori e piccoli produttori. Fondazione CER Italia, grazie ad una rete di partnership, consente ai suoi membri di accedere a proposte dedicate, definite dalle aziende partner. Nell’ambito di questa inizia9va, è stato annunciato ieri l’avvio della collaborazione con Enel, che diventa partner per i servizi energe9ci di Fondazione CER Italia e dei suoi membri. L’impegno di Enel a supporto di Fondazione CER Italia si ar9cola su diversi fron9, supportando i membri con pr