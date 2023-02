Serata di grande sfida in Champion's League per l'Hockey Sarzana

Il portiere Corona

Sarzana (La Spezia) 8 febbraio 2023 - Serata europea per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Un grande giovedì per la formazione rossonera che affronta alle 21 la seconda giornata della principale competizione europea di hockey su pista ospite al “PalaDante” del Trissino l’altra formazione italiana inserita nel raggruppamento che vede impegnate anche Porto e gli spagnoli del Noia. Il Trissino è la capolista solitaria del campionato di serie A1 e sta tenendo un ritmo incontenibile per gli avversari inoltre al debutto in Champion’s ha ottenuto il pareggio per 1 a 1 in casa del Porto mentre i sarzanesi sono stati battuti al “Vecchio Mercato” dagli spagnoli. Una trasferta dunque insidiosissima per la compagine allenata da Paolo De Rinaldis che in questa stagione hanno già affrontato in tre occasioni i rivali di Alessandro Bertolucci grande ex di turno. Sia nelle due sfide di Supercoppa Italiana che all’andata in campionato le vittorie sono andate ai veneti.