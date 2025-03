40 bravissime ballerine aretine hanno partecipato allo stage organizzato da La Maison della Danza con Little Phil

Arezzo, 2 marzo 2025 – 40 bravissime ballerine aretine hanno partecipato allo stage organizzato da La Maison della Danza

“L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere. È una sfida costante: coordinazione, agilità e controllo del corpo” così Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza a conclusione dello stage tenuto nella nostra città dal ballerino e coreografo internazionale Little Phil.

“Un melting pot creativo che trae ispirazione da diversi stili. Una contaminazione perché ballando hip hop si entra a far parte di un vero e proprio mondo, con i suoi linguaggi, la sua estetica” aggiunge visibilmente felice il Maestro Scortecci.

Durante lo stage tenuto da Little Phil ogni ballerino/a ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere la lezione assolutamente unica.

Quaranta giovani allieve aretine hanno lavorato intensamente cercando di seguire lo stile inconfondibile di Little Phil che in modo divertente e carismatico ha condotto le due lezioni da novanti minuti ciascuna.

Una mattinata ricca di energia, danza e di connessioni.

“Siate sempre felici quando ballate. Amate profondamente quello che fate, portate rispetto a voi stesse e alla danza hip hop” ha ricordato Little Phil alle giovani allieve,

“Continuate a lavorare come avete fatto oggi, ad essere quelle persone speciali che siete, umili e rispettose, e continuate ad imparare e divertirvi ballando hip hop” ha aggiunto il ballerino e coreografo belga.

“Non smettete mai di credere nei vostri sogni” ha infine esortato le ballerine dopo aver scattato decine di selfie con loro e firmati autografi per ricordare un incontro davvero speciale.

Classe 1986, Little Phil nasce in Belgio e già all’età di 8 anni rimane affascinato dal movimento, dalla cultura e dalla danza hip hop e comincia ad allenarsi con i fratelli maggiori, tutti grandi ballerini.

Il suo talento gli permette di acquisire notevoli capacità tecniche e fisiche, di sviluppare uno stile unico emergendo nel panorama europeo.

Ha lavorato con i grandi nomi della scena dell’Hip Hop americano, come Crazy Legs, Ken Swift, Keith Williams, Jamal e Poppin Prince.

Significativi sono poi gli incontri con Eddie Morales e Marty Kudelka, suoi amici e guru della street dance mondiale, con cui collabora stabilmente.

La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast e Wu Tang Clan.

In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto parte della giuria del programma televisivo di Rai2.

Spesso è ospite di Amici in qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi.

“Questo tipo di danza esercita sui più giovani un enorme fascino che grazie all’hip hop trovano un modo costruttivo di incanalare i loro dubbi e le loro paure, imparando gli strumenti per esprimere sé stessi attraverso il ballo” ricorda Roberto Scortecci.

“Durante la mattinata trascorsa con LITTLE PHIL le giovani a talentuose ballerine sono entrate in connessione tra loro anche senza dire una parola. È stato un ottimo modo per incontrare amici, conoscere nuove persone e per esprimere la propria personalità” conclude il Maestro Scortecci.

Complicità e condivisione per una mattinata di danza davvero speciale con un bravissimo ballerino e coreografo ma soprattutto un bravissimo insegnante.

Little Phil è un creativo capace di entrare in empatia con i suoi allievi, rendendo le lezioni straordinariamente esplosive e divertenti.