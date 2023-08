3 agosto 1958, il mondo trattenne il fiato per il primo viaggio sotto al Polo

Firenze, 3 agosto 2023 – Quella che accadde il 3 agosto del 1958 è stata davvero una missione impossibile. In pieno clima da "guerra fredda", dopo il lancio del satellite Sputnik nello spazio, gli Usa maturarono l’idea di rispondere all'Unione Sovietica con un’altra impresa destinata a fare scalpore, perché mai tentata prima nella storia: viaggiare, con un sottomarino, sotto tutto il Polo Nord. Per portare a termine quest’operazione, venne scelto un mezzo che aveva già un primato di tutto rispetto: l’USS Nautilus (SSN-571), il primo sottomarino a propulsone nucleare mai varato al mondo. Il viaggio iniziò il 23 luglio 1958 nelle Hawaii, da Pearl Harbor. A comandare 115 uomini c’era William Anderson, che all’epoca aveva 37 anni, cui venne affidata la responsabilità di 111 tra ufficiali ed equipaggio, e dei quattro scienziati che viaggiavano a bordo. Era il primo agosto quando il sottomarino, giunto in Alaska, si immerse sotto la calotta glaciale artica a Punta Barrow. Tutti, da quel momento, trattennero il respiro. Oltre agli enormi rischi legati alla forte pressione, c’era la possibilità, nel buio pesto delle acque, di perdere l'orientamento e di finire dispersi a decine di metri di profondità, rimanendo per sempre seppelliti vivi sotto il ghiaccio. Ma ecco che, dopo circa mille miglia e due giorni di navigazione, il 3 agosto, venne raggiunto il Polo Nord geografico. Il sottomarino, dopo aver attraversato la calotta artica, riemerse a largo della Groenlandia il 5 agosto, per fare rotta verso l'Islanda. Uno storico viaggio che segnò uno storico primato: il sottomarino si trova oggi nel Connecticut, al Submarine Force Museum di Groton. Il Polo Nord continua a fare parlare di sé non solo per queste imprese. Il nostro pianeta si comporta infatti come un grande magnete, ma come hanno recentemente osservato i satelliti Swarm dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), il polo Nord magnetico della Terra sta correndo rapidamente verso la Siberia, a una velocità otto volte superiore a quella del polo Sud magnetico. A differenza dei poli geografici, che sono fissi, quelli magnetici si spostano e non sono diametralmente opposti. Questo spostamento dal 2015 risulta avvenire con una velocità mai registrata prima. Questa è solo una curiosità scientifica? Non proprio: la posizione dell'asse magnetico, che è un punto di riferimento globale, influenza la vita quotidiana di tutti noi, quotidianamente. La posizione del Polo Nord magnetico viene utilizzata per gestire il traffico aereo e la navigazione marittima, per tracciare carte geografiche, per definire l'orbita dei satelliti. Ed è anche indispensabile ai nostri smartphone e computer: bussola, servizi Gps, geolocalizzazione e mappe si basano su questo. Nasce oggi Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer, nata il 3 agosto del 1967 a Brixton, Londra. Celebre cantante britannica, ha detto: “Penso che i vestiti siano oggetti artistici bellissimi, che dovrebbero durare una vita intera. Vengo da una famiglia povera, quindi sono dell'idea che se spendo tanti soldi in qualcosa, è perché voglio che duri per sempre. Questo è ciò che amo della moda italiana, l'idea di creare qualcosa di bello che non va fuori moda e che dura una vita”.