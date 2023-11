25 novembre: le iniziative per le donne a Cavriglia

Arezzo, 21 novembre 2023 – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l'Amministrazione Comunale ha messo a punto un calendario di iniziative ed eventi in partnership con realtà culturali ed associative di rilievo del territorio.

Il primo evento, realizzato in collaborazione con “Materiali Sonori” è contenuto all'interno della Rassegna “Materiali in Scena” di cui rappresenta uno degli spettacoli: la sera di venerdì 24 novembre alle ore 21 e 30 andrà in scena, difatti, la piéce “Qualcosa in cui credere ancora” con Letizia Fuochi.

La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi ritorna al Teatro di Cavriglia con il chitarrista Francesco Frank Cusumano, con un recital per portare in scena memorie partigiane e storie al femminile.

L'iniziativa successiva sarà realizzata, invece, in collaborazione con l'Associazione LiberiLibri la mattina del 25 novembre, quando, alle ore 10 e 30 sarà inaugurata la nuova sezione “Diversamente Pari”, allestita all'interno della Biblioteca Comunale “Venturino Venturi” di Cavriglia. Per l'occasione sono stati acquistati nuovi volumi sia per lettori adulti che per bambini che andranno ad ampliare la già nutrita raccolta della Biblioteca e saranno inseriti nella nuova sezione.

Infine, la giornata si concluderà alle 16 e 30 con la presentazione del libro “Scommettere sui sogni” di Fiorenza Biloghi e Lorenza Posfortunato, sempre in collaborazione con LiberiLibri: “due donne, due storie, due punti di vista sullo stesso tema: mai rinunciare ai propri sogni. Teresa e Anna si conoscono nella scuola dove entrambe insegnano e le vite che le hanno condotte a questo incontro si intrecciano con la trama pubblica della Toscana tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Teresa e Anna sono le autrici di questo libro, ma potrebbero essere chiunque, in qualsiasi tempo e luogo, coi propri sogni, le stesse paure, le stesse difficoltà, la stessa ricerca di una serenità. È la loro normalità a renderle speciali”.

“Come ogni anno l'Amministrazione Comunale ha posto in essere un calendario di iniziative dedicate ad un tema, purtroppo, quanto mai attuale come quello della violenza sulle donne. Le pagine dei quotidiani e le immagini dei notiziari ci consegnano, difatti, ogni giorno un bollettino di violenze, morti e soprusi di cui le donne sono vittime. Dobbiamo pertanto impegnarci tutti nel sensibilizzare il più possibile al fine di prevenire una tale piaga dei nostri giorni” - dichiarano il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e l'Assessore con delega per le Pari Opportunità Sonia Tognazzi.